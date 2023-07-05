من هو اللاعب .. شوبير يمازح جمهوره بلعبة ألغاز مثيرة

مازح الإعلامي أحمد شوبير جمهوره بلعبة ألغاز نشرها عبر حسابها بموقع تويتر.

ونشر صورة للغز وعلق كاتباً: هل يمكنك تخمين من هو اللاعب؟.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام الإسماعيلي اليوم الأربعاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى المارد الأحمر للفوز على الإسماعيلي والاتحاد السكندري، لحسم لقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي في مباراة الزمالك والمقرّر إقامتها 13 يوليو الجاري.

ويتصدّر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة ولديه 7 مباريات، يحتاج منها 8 نقاط فقط لحسم لقب الدوري الممتاز، بعد غياب عامين عن التتويج لصالح الزمالك.