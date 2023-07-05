إعلان حالة التأهب الجوي في 4 مناطق أوكرانية

أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، إعلان حالة الاستنفار الجوي في مناطق دنيبروبتروفسك، وبولتاف، وخاركوف وسوم.

ووفقًا للبيانات الواردة في الخريطة، تم إعلان حالة الاستنفار الجوي في تلك المناطق في الفترة من الساعة 00:27 حتى الساعة 00:42.

يأتي ذلك مع مواصلة أوكرانيا هجومها المضاد، وتحقيق تقدم واسع بالجنوب والشرق.

من جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء، إن هجمات الطائرات بدون طيار في موسكو كانت ستصبح مستحيلة لولا مساعدة الولايات المتحدة وحلفائها من حلف الناتو لـ أوكرانيا.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان لها: "كانت مثل هذه الهجمات مستحيلة بدون مساعدة من الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو لنظام كييف الذين يواصلون ضخه بالأسلحة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، وتدريب مشغلي الطائرات وتوفير المعلومات الاستخباراتية اللازمة لارتكاب هذا النوع من الجرائم، والتي تشمل أيضا صور الأرض التي تم الحصول عليها من أقمار صناعية مدنية وعسكرية".

وشددت الخارجية الروسية على أن كل هذا يجعل واشنطن وأقمارها الصناعية متواطئة في إعداد وتنفيذ هجمات إرهابية يتم التحضير لها وتنفيذها بأموال غربية وبأسلحة غربية.