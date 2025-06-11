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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تكتسح الجميع.. أفضل أجهزة ألعاب رائدة في 2025 السعر والمواصفات

أجهزة الكمبيوتر المحمولة
أجهزة الكمبيوتر المحمولة
لمياء الياسين

أطلقت ASUS للتو العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة للألعاب في الهند، تشمل سلسلتي ROG وTUF وتبدأ الأسعار من 1,44,990 روبية هندية وتصل إلى 2,29,990 روبية هندية. 

تعد جميع الطرازات مزودة بمعالجات الرسومات RTX 5060 أو RTX 5070 الجديدة من NVIDIA وتعد هذه هي الدفعة الثانية من أجهزة الكمبيوتر المحمولة للألعاب لعام 2025 التي أطلقتها ASUS في السوق الهندية، بعد الإطلاق الأولي لأجهزة ROG Strix Scar 16/18 وStrix G16 وROG Flow Z13 الشهر الماضي .


جهاز 1. ROG Zephyrus G14

ويصل سعر جهاز ROG Zephyrus G14  حوالي 1,84,990 روبية هندية. يعمل بمعالج AMD Ryzen 9 270 مع بطاقة رسومات NVIDIA GeForce RTX 5060 و شاشة OLED مقاس 14 بوصة توفر دقة 2880×1800 بتردد 120 هرتز ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:10.

جهاز 2-ASUS ROG Zephyrus G14

ستحصل على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5X بسعة 16 جيجابايت وقرص تخزين  بسعة 1 تيرابايت ولوحة مفاتيح مزودة بإضاءة خلفية أحادية، وتتضمن مفتاح Copilot. 

ويحتوي الجهاز على كاميرا IR بدقة 1080 بكسل عالية الوضوح (FHD) لنظام Windows Hello. تشحن البطارية بقوة 73 واط في الساعة حتى 50% في 30 دقيقة. يأتي الجهاز باللون الرمادي Eclipse Grey، ويعمل بنظام Windows 11 Home.

سعر جهاز TUF Gaming A16

يعد سعر جهاز TUF Gaming A16  هو 1,69,990 روبية هندية. يعمل بمعالج AMD Ryzen 9 8940HX مع بطاقة رسومات NVIDIA GeForce RTX 5070. تتميز شاشة WQXGA مقاس 16 بوصة بدقة 2560×1600 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، ومعدل تحديث 165 هرتز.

تشمل المواصفات ذاكرة وصول عشوائي (RAM) DDR5 بسعة 16 جيجابايت، وقرص SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 بسعة 1 تيرابايت، ونظام تشغيل Windows 11 Home. 

تتميز لوحة المفاتيح بإضاءة خلفية RGB أحادية المنطقة ومفتاح Copilot. ستحصل على كاميرا IR بدقة 1080 بكسل عالية الوضوح (FHD) لنظام Windows Hello، وبطارية 90 واط في الساعة مع شحن من 0 إلى 50% في 30 دقيقة. اللون رمادي جايجر.

أجهزة كمبيوتر محمولة السوق الهندية أجهزة كمبيوتر

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