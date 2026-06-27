أخبار السيارات | فولكس فاجن تسرح 100 ألف موظف .. وكارلوس غصن يسخر من نيسان

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​واجهت مجموعة فولكس فاجن الألمانية أضخم أزمة هيكلية في تاريخها العريق، بعد إعلانها الرسمي عن خطة تقشفية قاسية تتضمن تسريح 100.000 موظف وعامل وإغلاق عدد من مصانعها الرئيسية داخل ألمانيا وخارجها. القرار الصادم جاء نتيجة التراجع الحاد في المبيعات العالمية، والارتفاع الجنوني لتكاليف التحول الكهربائي، وسط منافسة شرسة عجزت الشركة عن مجاراتها، مما ينذر بكارثة اقتصادية لقطاع المحركات الأوروبي.

​خرج الرئيس التنفيذي الأسبق لتحالف رينو-نيسان، كارلوس غصن، بتصريحات ساخرة ولاذعة تتهكم على الانهيار المالي والإداري الحالي الذي تعاني منه شركة نيسان اليابانية. غصن أكد أن الإدارة الحالية تفتقر للرؤية المستقبلية، بالتزامن مع تقارير كشفت عن مطالبة وتوسل بعض المستثمرين وكبار المساهمين بعودته بالخفاء لوضع خطة إنقاذ عاجلة تنتشل الشركة من عثرتها قبل إعلان الإفلاس.

​نجح فريق من الغواصين ومستكشفي البحار في العثور على تحفة أثرية نادرة تمثلت في سيارة فورد كلاسيكية يعود تاريخ إنتاجها لأكثر من 80 عامًا مضت، وهي مستقرة في قاع المحيط. المفاجأة الكبرى تجسدت في تماسك هيكل السيارة الفولاذي بشكل مذهل رغم العقود الطويلة التي قضتها تحت المياه المالحـة، وبدأت الجهات الأثرية في التخطيط لانتشالها وترميمها لعرضها في أكبر المتاحف العالمية.

​شهد قطاع الدراجات النارية ثورة هندسية غير مسبوقة بعد الكشف الرسمي عن أسرع موتوسيكل في العالم يعتمد كليًّا على "الماء" كوقود أساسي لإدارة المحرك. الابتكار يعتمد على نظام كهرومغناطيسي متطور لفصل جزيئات الهيدروجين من الماء لحظيًّا وحرقها لتوليد طاقة دفع خارقة وصفر انبعاثات ضارة، ليعلن هذا الابتكار عن حقبة جديدة تنهي تمامًا زمن البنزين وشواحن الكهرباء التقليدية.