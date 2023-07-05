المظاليم.. محمد صديق مديرًا فنيًا لنادي طهطا

أعلن مجلس إدارة نادى طهطا الرياضى تعيين جهاز فني جديد لقيادة الفريق بالموسم الجديد، وذلك بعد رحيل مصطفي حكيم المدير الفني للفريق والذي تقدم باعتذاره عن استكمال المشوار مع الفريق .
وجاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى لنادي طهطا كالتالي :
ك محمد صديق مديرًا فنيًا
ك حربي توفيق مدربًا عامًا
ك صافي مروان
ك على فتحي مدربين
ك احمد زياد مدرب حراس مرمي
ك حسن الفوي مديرًا إدارياً
ك احمد مروان اداري
د عامر ابو البخاري اخصائي إصابات ملاعب
د حماده جمال ثابت اخصائي إصابات ملاعب .
وسبق لمحمد صديق تولي القيادة الفنية لفريق ديروط وسوهاج بمجموعة الصعيد .
وكان قد نجح نادي طهطا بقيادة مصطفى حكيم في الصعود لدوري الممتاز ب لكرة القدم من جديد .