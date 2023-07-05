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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كفاية عبث|تعليق صادم من كريم فهمي على خلاف زوجته مع هنا الزاهد

أحمد فهمي وشقيقه
أحمد فهمي وشقيقه كريم بصحبة زوجتيهما

علّق الفنان كريم فهمى على أزمة زوجته دانيا والفنانة هنا الزاهد زوجة شقيقه أحمد فهمى.

وكتب كريم فهمى عبر حسابه بفيسبوك: "احنا رجعنا من بره مصر في العيد لقينا في جروب تبع حد بيكتب كلام علي مراتي كذب وافتري ... طول عمر مراتي ملهاش علاقة بالوسط الفني ولا بالمشاكل وحتى علاقتنا الأسرية كلها السابقة كلها احترام من جميع الأطراف.. مجانين السوشيال ميديا و مجانين شراء الفولورز دخلونا فيها الله حسبي ونعم الوكيل.. أنا آسف إني برد.. أرجو محدش له دعوة بینا وخلينا في حالنا زي ما إحنا طول عمرنا ومتدخلوناش في مشاكل ملناش دعوة بیها ونبقي كبش فدا مع احترامي للجميع بس كفاية عبث.. أنا مكنتش ناوي أرد عشان
عیب بس كفاية كده.. أتمني تكون الرسالة وصلت".

 

وكانت قد ألغت الفنانة هنا الزاهد متابعة كريم فهمي شقيق زوجها أحمد فهمي حيث بدا ظهور بوادر مشكلة عائلية بسبب دانيا زوجته .

 

كما ألغت هنا الزاهد متابعة دانيا زوجة كريم فهمي وحظرتها من حسابها؛ لتؤكد وجود خلاف بينهما.

وعلى الرغم من إلغاء هنا الزاهد لمتابعة شقيقه كريم فهمي وزوجته دانيا إلا أن تدخل البعض قام بتهدئة الأمور بينهما .

انفصال أحمد فهمى وهنا الزاهد

وكان قد علم صدى البلد أن كل ما يشاع عن انفصال هنا الزاهد عن زوجها أحمد فهمي أخبار عارية تمامًا من الصح.

وحرصت هنا الزاهد على حضور العرض الخاص لفيلمها الجديد “مستر إكس” مع أحمد فهمي والحديث عن دورها وهي تلعب شخصية “حبيبته السابقة”. 

 وردا على سؤال الصحفيين عن حقيقة خلافها مع دانيا، لم تنكر هنا الزاهد الخلاف، ولكنها فضلت عدم الرد على الأمر قائلة:" أنا جاية النهارده أتكلم عن الفيلم بس ". 

وتدور قصة الفيلم حول قيام أحمد فهمي بطل العمل بحل أزمات بعض الرجال الذين يعانون من مشاكل أسرية وعائلية ويريدون الطلاق، وذلك من خلال شركة يعمل بها مع هنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور.

وظهر فى البرومو عدد كبير من الشخصيات الفنية والرياضية كضيف شرف وعلى رأسهم عمرو يوسف وريم مصطفى وأحمد فهيم وأكرم حسني  بالإضافة إلى بيج رامي وإبراهيم فايق.

كما يقدم أحمد سعد أغنية جديدة ضمن أحداث الفيلم تحت عنوان اختياراتي مدمرة حياتي ويظهر في الفيلم بشخصيته الحقيقية كمطرب.

أعلنت منصة شاهد عن استعدادها لعرض مسلسلها الجديد سيب وأنا سيب بطولة أحمد السعدني وهنا الزاهد.

وعرضت المنصة جزءًا من تفاصيل المسلسل وكتبت على صفحتها أن فكرة المسلسل تدور حول" خطوبة فنان مشهور بفاشون بلوجر تشعل السوشيال ميديا، مسلسل جديد بطولة هنا الزاهد وأحمد السعدني مسلسل بعنوان سيب وأنا سيب.

 

الفنان كريم فهمى الفنانة هنا الزاهد دانيا زوجة كريم فهمي زوجة كريم فهمي كريم فهمي وزوجتة

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