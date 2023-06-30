هنا الزاهد ترفض التعليق على خلافها مع دانيا زوجة كريم فهمي

أبدت الفنانة هنا الزاهد رد فعل غريب على أنباء مشكلاتها مع دانيا البناوي زوجة كريم فهمي شقيق زوجها أحمد فهمي.

وحرصت هنا الزاهد على حضور العرض الخاص لفيلمها الجديد “مستر إكس” مع أحمد فهمي والحديث عن دورها وهي تلعب شخصية “حبيبته السابقة”.

وردا على سؤال الصحفيين عن حقيقة خلافها مع دانيا، لم تنكر هنا الزاهد الخلاف، ولكنها فضلت عدم الرد على الأمر قائلة:" أنا جاية النهارده أتكلم عن الفيلم بس ".

وتدور قصة الفيلم حول قيام أحمد فهمي بطل العمل بحل أزمات بعض الرجال الذين يعانون من مشاكل أسرية وعائلية ويريدون الطلاق، وذلك من خلال شركة يعمل بها مع هنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور.

وظهر فى البرومو عدد كبير من الشخصيات الفنية والرياضية كضيف شرف وعلى رأسهم عمرو يوسف وريم مصطفى وأحمد فهيم وأكرم حسني بالإضافة إلى بيج رامي وإبراهيم فايق.

كما يقدم أحمد سعد أغنية جديدة ضمن أحداث الفيلم تحت عنوان اختياراتي مدمرة حياتي ويظهر في الفيلم بشخصيته الحقيقية كمطرب.

أعلنت منصة شاهد عن استعدادها لعرض مسلسلها الجديد سيب وأنا سيب بطولة أحمد السعدني وهنا الزاهد.



وعرضت المنصة جزء من تفاصيل المسلسل وكتبت على صفحتها أن فكرة المسلسل تدور حول" خطوبة فنان مشهور بفاشون بلوجر تشعل السوشيال ميديا، مسلسل جديد بطولة هنا الزاهد و أحمد السعدني مسلسل بعنوان سيب وأنا سيب.