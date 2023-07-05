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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل مكرونة السيفود

الخطوات لعمل مكرونة
الخطوات لعمل مكرونة السيفود

مكرونة السيفود هي وصفة يابانية تقليدية، وهي عبارة عن مكرونة شعيرية رفيعة تصنع من الحبوب الصلبة والماء. إليك طريقة عمل مكرونة السيفود للشيف محمود العمدة .

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المكونات لعمل مكرونة السيفود

 

2 أكواب من الطحين الأبيض (أو طحين مكرونة السيفود)
1/2 كوب من النشا
3/4 كوب من الماء
رشة ملح

رشة فلفل

فصين توم

حبة مستكة

مكرونة

جمبري 

سمك

سبيط

 

طريقة عمل مكرونة السيفود

في وعاء كبير، امزج الطحين الأبيض والنشا مع بعضهما البعض.
أضف الماء والملح تدريجيا وقم بالتحريك ببطء حتى تتكون عجينة متجانسة.
اعجن العجينة جيداً لمدة 10-15 دقيقة حتى تصبح ناعمة ومرنة.
افرد العجينة بشكل دائري حتى تصل سماكتها إلى 1/8 بوصة.
اقطع العجينة إلى شرائح رفيعة جداً بواسطة سكين حاد.
افرش الشرائح على صينية واتركها لتجف لمدة 2-3 ساعات.
اغمس الشرائح في ماء مغلي لمدة 2-3 دقائق أو حتى تصبح طرية.

يمكن سلق مكرونة بدل من إعداد العجينة

وكومي بتشويح الجمبري السبيط والسمك وفصل مستكة وتوم وملح وفلفل وأضيفي المكرونة المسلوقة عليها وتقلب 

وقدم مكرونة السيفود ساخنة مع الصلصة المفضلة لديك.
وتعد مكرونة السيفود وجبة خفيفة ولذيذة ويمكن تناولها بشكل منفرد أو إضافتها إلى الحساء أو السلطة. بالهناء والشفاء!

3 ساعات 15 دقيقة المكونات لعمل مكرونة السيفود الخطوات لعمل مكرونة السيفود مكرونة السيفود ساخنة ​​​​​​​health

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