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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غير مكلفة ومفيدة.. طريقة عمل مكرونة بالخضار

صدى البلد

طريقة سهلة جدا وجديدة لعمل مكرونة سريعة بالخضار صحية تكفي 4 أشخاص,

وقت التحضير أقل من ساعة:


مقادير الأكلة
1/2 كيس مكرونة سباجيتي او فيتوتشيني
1 كوسة صغيرة
1 فلفلة صغيرة الحجم من الحلوة الحمرا
1 بصلة صغيرة
1 فص توم
3 ملاعق طعام من زيت الزيتون
3 ملاعق طعام من البسبة الخضرا المسلوقة
1/2 حزمة شبت
١/٢ حزمة بقدونس
ملح
فلفل اسود
طريقة عمل مكرونة بالخضار
وضع الماء الساخن في القدر. يرش القليل من الملح ثم وضع المعكرونة وتغلي حتى تصبح طرية
عقبال ما المكرونة تستوي قطعي البصل و الثوم
نغسل الكوسا. و نقطعها جوليان (رقيقة وطويلة)
نشيل النواة من الفلفل نقطعة إلى جوليان (رقيقة وطويلة)
وضع زيت الزيتون في مقلاة كبيرة
وضع البصل المفروم والثوم يطهى في الزيت من 2-3 دقائق.
يضاف الفلفل المتقطع و يطهي ٥ دقائق
و نضيف الكوسا و نسيبها كمان ٥ دقائق
و نضيف البازلاء الطازجة و الملح و الفلفل و يطهى ٣ دقائق كمان
صفي المكرونة من المية و ضيفي خليط الخضار و الصوص عليها و اخلطيها كويس
حطي المكرونة مع الخضار إلى طبق التقديم. يقدم ساخنا أو باردا.

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غير مكلفة ومفيدة.. طريقة عمل مكرونة بالخضار

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