مدرس بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة جنوب الوادي مرشح لأسبوع نوبل.. تفاصيل

كشف الدكتور أحمد فاروق مدرس بكلية الحاسبات الذكاء الاصطناعي جامعة جنوب الوادي، تفاصيل ترشحه لأسبوع نوبل.

وأضاف الدكتور أحمد فاروق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه تم ترشيحه من قبل فى هذا الأمر لحضور الإجتماع الخاص بنوبل، ولكن كان هناك إنتشار لفيروس كورونا وتم إيقافه، حتي اتي له إيميل اخر أن الإجتماعات ستبدأ فعليا.

وتابع الدكتور أحمد فاروق: “الإجتماع الذي سأحضره سيكون العام القادم، من يوم 30 مايو حتي 5 يونيو، ومعايير الإختيار الخاص بأسبوع نوبل يختلف عن معايير جائزة الدولة التشجيعية".