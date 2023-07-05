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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قبل النهائي الإفريقي.. مشوار منتخب مصر الأولمبي بالبطولة| 3 انتصارات وتأهل للأولمبياد

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

 المنتخب الأولمبي تحت 23 عامًا موعدًا في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية ليواجه منتخب المغرب والتي ستقام في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بين المنتخب الأولمبي والمغرب يوم 8 من شهر يوليو الجاري.

وتذاع مباراة المنتخب الأولمبي أمام منتخب المغرب عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

كما تذاع مباراة المنتخب الأولمبي أمام منتخب المغرب عبر القناة المغربية الرياضية الأرضية. 

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المنتخب الأولمبي يتعادل مع النيجر 

سقط  المنتخب الأولمبي في فخ التعادل السلبي أمام  نظيره النيجر فى اللقاء الذي جمع بينهما في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بالمغرب.

شهد الشوط الأول بداية سريعة من منتخب مصر الأولمبي بغية خطف هدف مبكر، بينما لعب منتخب النيجر على الهجمات المرتدة.

وحصد المنتخب الأولمبي أول نقطة في مشواره بالمجموعة وكذلك النيجر في مجموعة تضم مالي والجابون.

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المنتخب الأولمبي يتخطى مالي 

تغلب المنتخب الأولمبي على نظيره منتخب مالي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب طنجة بالمغرب في ثاني مباريات أولمبي الفراعنة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة المقامة فى المغرب.

أحرز هدف المنتخب الأولمبي إبراهيم عادل فى الدقيقة العاشرة .

وتصدر المنتخب الأولمبي المجموعة الثانية بعدما ارتفع رصيده إلى 4 نقاط من تعادل امام النيجر وفوز على مالي.

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المنتخب الأولمبي يتغلب على الجابون 

حقق منتخب مصر الأولمبي، الفوز علي منافسه الجابون بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وجاء هدف منتخب مصر الأول، عن طريق محمود صابر من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 42 بعدما لعبت ضربة ركنية على حدود المنطقة .

وسجل أسامة فيصل لاعب منتخب مصر الأولمبي، الهدف الثاني أمام منافسه الجابون من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 92 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد احتلال صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط .

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المنتخب الأولمبي يهزم غينيا 

تغلب المنتخب الأولمبي على نظيره منتخب غينيا بهدف دون رد في مباراته في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما التي أقيمت على ملعب طنجة فى المغرب في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.  

أحرز محمد شحاتة هدف المنتخب الأولمبي في الدقيقة 8 في شباك غينيا.

وتأهل المنتخب الأولمبي إلي أولمبياد باريس 2024 ونهائي كأس أمم إفريقيا أمام منتخب المغرب اليوم.

المنتخب الأولمبي منتخب المغرب كأس الأمم الافريقية النيجر مالي

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