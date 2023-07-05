خبير تغذية يحذر من تناول الجمبري بهذه الطريقة

يعتبر الجمبري من الأطعمة الغنية بالعديد من الفوائد الصحية، حيث كشف الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية عن فوائد تناول الجمبري والتي تتمثل فيما يلي :

1- مصدر غني بالبروتينات: حيث يحتوي الجمبري على نسبة عالية من البروتينات اللازمة لبناء العضلات والأنسجة.

2- مصدر للمغنيسيوم: حيث يحتوي الجمبري على كمية كبيرة من المغنيسيوم الذي يلعب دوراً هاماً في تحفيز النشاط العصبي والعضلي وتقوية الجهاز المناعي.

3- مصدر لفيتامين B12: حيث يحتوي الجمبري على كمية كبيرة من فيتامين B12 الذي يلعب دوراً هاماً في وظائف الدماغ والجهاز العصبي وتحسين الذاكرة والمزاج.

4- خفض مستويات الكوليسترول: حيث يحتوي الجمبري على الأحماض الدهنية الأوميغا 3 التي تعمل على تخفيض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

5- تحسين صحة القلب: حيث يحتوي الجمبري على الأحماض الدهنية الأوميغا 3 التي تعمل على تحسين صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بالأمراض القلبية.

ومن المهم الإشارة إلى أن الجمبري يجب تناوله بكميات معتدلة ومع مراعاة الطريقة المستخدمة في طهيه، وتجنب تناوله مع الصلصات الغنية بالدهون والملح.

أضرار تناول الجمبري بقشرة

وحذر خبير التغذية ، من تناول الجمبري بقشرته لأنه قد يسبب بعض المشاكل الصحية، فالقشرة قد تحتوي على بعض المواد الكيميائية الضارة والتي يمكن أن تتسبب في الإصابة بالحساسية أو التسمم الغذائي.

كما أن القشرة قد تحتوي على البكتيريا والفيروسات، والتي يمكن أن تسبب الإصابة بالأمراض، وبالتالي فإن تناول الجمبري بقشرته يزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

وبشكل عام، فإنه من الأفضل تجنب تناول الجمبري بقشرته، ويجب تنظيفه وتقشيره جيداً قبل الاستهلاك، لتجنب أية مشاكل صحية محتملة.