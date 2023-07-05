السعودية.. رئاسة شئون الحرمين تعلن عن تقديم خدمات نوعية للمعتمرين

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، أنها قدمت حزمة من الخدمات النوعية لقاصدي المسجد الحرام من المصلين والمعتمرين وضيوف الرحمن، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ووفقا لبيان رئاسة شؤون الحرمين، بلغ عدد المستفيدين من الخدمات التطوعية 592,850 مستفيدًا، و129,444 مستفيدًا من الإرشاد المكاني باللغات، و231,400 مستفيد من التوعية الميدانية، و396,000 مستفيد من التوعية الرقمية، و435,000 مستفيد من خدمات المحتوى التوجيهي الرقمي، و25,800 مستفيد من خدمة الإهداءات التوجيهية، إضافة إلى 47,100 مستفيد من الكتيبات والمطويات، و 321,266 مستفيدًا من العبوات الموزعة لماء زمزم، و 3,000 مستفيد من المصاحف المهداة، و 359 مستفيدًا من العربات العادية للمحتاجين، و 2,689 مستفيدًا من العربات الكهربائية للطواف والسعي، و 4,678 مستفيدًا من خدمة دافع عربة القاصدين.

وأضاف البيان أن الخدمات شملت أيضا تقديم الحلقات والمقرأة الإلكترونية لـ 758 مستفيدًا، فيما استفاد 2,350 من الدروس العلمية، و 6,680 مستفيدًا من إجابة السائلين ميدانيًا، و 2,978 مستفيدًا من إجابة السائلين عبر الهاتف، و 1,635 مستفيدًا من ترجمة المسائل الشرعية، إلى جانب تقديم 59,361 لترًا لتعقيم الأسطح، و 5372 لترًا من معقمات الأيدي، و 4,312 لترًا من التعقيم بالروبوتات، و 5,274 لترًا للتعقيم بالبايوكير، و 46,659 لترًا في تعقيم السجاد، و 2,500 لتر من كمية المعطرات، و 130,000 لتر من كمية المطهرات.