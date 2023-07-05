عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. رئاسة شئون الحرمين تعلن عن تقديم خدمات نوعية للمعتمرين

السعودية
السعودية

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، أنها قدمت حزمة من الخدمات النوعية لقاصدي المسجد الحرام من المصلين والمعتمرين وضيوف الرحمن، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ووفقا لبيان رئاسة شؤون الحرمين، بلغ عدد المستفيدين من الخدمات التطوعية 592,850 مستفيدًا، و129,444 مستفيدًا من الإرشاد المكاني باللغات، و231,400 مستفيد من التوعية الميدانية، و396,000 مستفيد من التوعية الرقمية، و435,000 مستفيد من خدمات المحتوى التوجيهي الرقمي، و25,800 مستفيد من خدمة الإهداءات التوجيهية، إضافة إلى 47,100 مستفيد من الكتيبات والمطويات، و 321,266 مستفيدًا من العبوات الموزعة لماء زمزم، و 3,000 مستفيد من المصاحف المهداة، و 359 مستفيدًا من العربات العادية للمحتاجين، و 2,689 مستفيدًا من العربات الكهربائية للطواف والسعي، و 4,678 مستفيدًا من خدمة دافع عربة القاصدين.

وأضاف البيان أن الخدمات شملت أيضا تقديم الحلقات والمقرأة الإلكترونية لـ 758 مستفيدًا، فيما استفاد 2,350 من الدروس العلمية، و 6,680 مستفيدًا من إجابة السائلين ميدانيًا، و 2,978 مستفيدًا من إجابة السائلين عبر الهاتف، و 1,635 مستفيدًا من ترجمة المسائل الشرعية، إلى جانب تقديم 59,361 لترًا لتعقيم الأسطح، و 5372 لترًا من معقمات الأيدي، و 4,312 لترًا من التعقيم بالروبوتات، و 5,274 لترًا للتعقيم بالبايوكير، و 46,659 لترًا في تعقيم السجاد، و 2,500 لتر من كمية المعطرات، و 130,000 لتر من كمية المطهرات.

بيان عاجل من السعودية بشأن إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة

طقس السعودية اليوم.. أتربة مثارة ونشاط للرياح السطحية

السعودية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رئاسة شؤون الحرمين العمرة الحج المسجد النبوي المسجد الحرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

تطورات جديدة في أزمة سداد غرامة كهربا.. تفاصيل

هتزيد تاني.. مفاجأة في أسعار السجائر للمستهلكين

الزمالك يعلن عن صفقاته الجديدة استعدادا للبطولة العربية بالسعودية

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

1900 جنيه فقط.. تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

على غرار حمدي فتحي.. رسميا نجم جديد يغادر الأهلي

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم .. 4 خطوات للحصول عليها

موضوعات متعلقة

تحذير عاجل من السعودية لمواطنيها في جدة.. ماذا يحدث

بيان عاجل من السعودية بشأن إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة

طقس السعودية اليوم.. أتربة مثارة ونشاط للرياح السطحية

أول بنت مصرية تشرف على موسم الحج في السعودية| صور

سعر Iphone 13 Pro Max في السعودية

اقتصاد السعودية| أمانة الباحة تبرم 170 عقدا استثماريا خلال إجازة عيد الأضحى

نداء عاجل من السعودية لإيران بشأن حقل غاز الدرة المشترك مع الكويت

السعودية تعلق على رفع العلاقات بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء

ترشيحاتنا

الحكومة تكشف تفاصيل عن فندقين جديدين في «مثلث ماسبيرو» و«سور مجرى العيون»

كييف ساحة اختبار مثالية.. وزير الدفاع الأوكراني يكشف مدى قوة الأسلحة الغربية

تحميل نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم على موقع وزارة التعليم|ومؤتمر صحفي بعد قليل

السعودية.. رئاسة شئون الحرمين تعلن عن تقديم خدمات نوعية للمعتمرين

مصر تتحرك لإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية.. ما الجديد؟

صعيدية الأصل.. القصة الكاملة لـ تمثال الحرية في نيويورك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق وزنها.. امرأة تصطاد أكبر سمكة شبوط في بريطانيا.. صور

ولي عرش بريطانيا وقرينته يزينان الكعك في ذكري طبية مهمة.. شاهد

بعد العيد| الموظفون على أعتاب 10 أيام إجازة خلال هذا الشهر

الأقلام الرصاص على وشك إدخال أمريكي موسوعة جينيس.. ما القصة؟

فيديو

«قلة أدب وعيال بجحة».. جوري بكر تهاجم أسعار الساحل الشمالي | ما القصة؟

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ