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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من السعودية بشأن إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة

السعودية
السعودية

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية التأشيرات الإلكترونية للعمرة، اليوم الأربعاء، ضمن جهودها في تمكين المزيد من المسلمين للقدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة والزيارة، وتسهيل إجراءات وصولهم إليها، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لهم، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

 

وأوضحت وزارة الحج السعودية في بيا لها، أن تقديم طلبات إصدار التأشيرة الإلكترونية عبر "منصة نسك"، على أن يكون موعد قدوم المتقدمين ابتداء من غُرّة محرم 1445هـ، لافته إلى أن منصة نسك تتميز بتسهيل إجراءات قدوم المسلمين كافة من بقاع العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإتاحة اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل، بالإضافة إلى حُزمة من المعلومات الإثرائية والخرائط التفاعلية بعدة لغات، بخطوات بسيطة، وعلى مدار الساعة.

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ومن الجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت سابقًا بالتكامل مع الجهات المعنية، أنه بإمكان الحاصلين على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة من المقيمين في دول مجلس التعاون، والحاصلين منهم على تأشيرات دخول دول الشنغن، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، حجز مواعيد لأداء نسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة عبر تطبيق نُسك، وذلك قبل قدومهم للمملكة.

 

وتأتي التسهيلات التي تقدمها وزارة الحج والعمرة لضيوف الرحمن، ضمن حُزمة التشريعات التطويرية التي عملت عليها مؤخرًا، ومن بينها تخفيض مبلغ التأمين للمعتمرين بنسبة 63% مع المحافظة على استدامة الخدمات الصحية المتميزة لهم، وإصدار تأشيرة العمرة في أقل من 24 ساعة، وتمديد تأشيرة العمرة من 30 يوماً إلى 90 يوماً، إلى جانب عدم وجود اشتراطات صحية، وكذلك عدم اشتراط وجود مَحرم للمرأة، بالإضافة إلى تمكين ضيوف الرحمن من التنقل بكل أريحية داخل المملكة، للتعرف على التنوع الثقافي الفريد، وإثراء وتعميق تجربتهم الدينية والثقافية.

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