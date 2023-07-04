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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تعلق على رفع العلاقات بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية، إلى مستوى السفراء.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، فإن وزارة الخارجية السعودية أشادت بهذه الخطوة التي ستنعكس إيجابًا في تعزيز الأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي وخدمة المصالح المشتركة، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة.

وكانت جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا قد أعلنا عن رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء.

وقد رشحت مصر السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة.

ويأتي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد.

وتهدف تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي

جمهورية مصر العربية الجمهورية التركية السعودية وزارة الخارجية السعودية الأمن والسلام

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