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منوعات

أول بنت مصرية تشرف على موسم الحج في السعودية| صور

مي تاج الدين
مي تاج الدين

شهدت المملكة العربية السعودية موسما ناجحا ومنظما لشعائر فريضة الحج هذا العام، وكانت لمصر بصمة مميزة في التنظيم والإشراف من الطبيبة البيطرية مي تاج الدين خلال الموسم.
 

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وكانت الدكتورة مي تاج الدين، الطبيبة البيطرية المصرية، قد شاركت في الإشراف على سلامة الغذاء في موسم الحج، وبذلك تصبح أول مصرية تشارك في هذه المهمة في تاريخ مواسم الحج. 

وكتبت الفتاة البالغة من العمر 31 عاما، على صفحتها على موقع فيسبوك: “الحمد لله الذي أكرمني إني أكون أول بنت طبيبة بيطرية مصرية تشارك في الإشراف علي سلامة الغذاء في موسم الحج في تاريخ المملكة العربية السعودية وأكرمني بخدمة حجاج بيت الله لموسم حج ١٤٤٤ هـ و بشرف إني أكون من أهل السقايه والرفاده” 

وأضافت الدكتورة، مي ممتاز محمود مرغني تاج الدين، بنت محافظة الدقهلية، " بعد ٦ شهور من التحضير والتدريب والإعداد الحمدلله
كمدير التدريب للمشروع قمت بتدريب ما يقارب من ١٠٠٠ متدرب من الشيفات و متداولي الأغذية من مختلف الجنسيات علي قواعد سلامة الغذاء وتشرفت بإني أكون مسؤولة الإشراف علي موقع وزاره الحج والعمرة بالمشاعر المقدسة بمني وعرفة بداية من تجهيز الموقع بالتعاون مع المهندسين المنفذين وصولا ليوم التشغيل
وأشرفت علي تصميم ومتابعة تنفيذ موقع الكتروني كامل لكتابة التقارير ومراجعة تقارير جميع المواقع
ومسؤوله عن مشروع مطوفي الدول العربية ووضع نظام كامل مسئول عن تقييم مطابخ الإعاشة المشاركة في موسم الحج".

وتابعت مي “الحمد لله علي تحقيق حلم حياتي بالمشاركة في موسم الحج حلم بحلم بيه من أيام دراستي في الكليه و أراد ربنا يتحقق بعد ١٠ سنين الحمد لله الذي كلل مجهوداتنا بالنجاح بنجاح الموسم وتأمين صحة الحجاج وامنهم الغذائي تحدي جديد ومشروع جديد وأنا بأعتبره مشروع العمر كأكبر تجمع في العالم من مختلف الجنسيات أعداد الحجاج هذا العام 1444هـ بلغت (1,845,045) حاجًّا، اللهم لك الحمد ولك الشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم إستخدمني ولا تستبدلني يا كريم ❤️ سلامة الغذاء في كل وقت ولكل مكان وإثبات كبير لدور الطبيب البيطري في حفظ صحة الإنسان في كل حدث محلي وعالمي".


من هي مي تاج الدين؟ 



ومي تاج الدين، هي فتاة مصرية تبلغ من العمر 31 عامًا، من محافظة القليوبية، وتحديدًا بقرية القلج، نمت مي تاج الدين، وهي تحلم بالعالمية، لكنها لم تتوقع وصولها إليها، عن طريق مونديال 2022، كاستشاري لسلامة الغذاء، ممثلة اسم مصر.

تم قبول مي في المشاركة بمونديال 2022، ضمن فريق المفتشين المسئولين عن سلامة الغذاء، وهو يضم نحو 10 جنسيات من مختلف دول العالم، إلا أن مي تمكنت من تمثيل اسم مصر، خلال مشاركتها.

مي تاج الدين السعودية الحج

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