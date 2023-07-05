ارتفاع صادم لـ الدولار الأسترالي عقب قرار البنك المركزي

ارتفع الدولار الأسترالي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء عقب صدور قرار البنك المركزي بشأن السياسة النقدية.

وكشف بنك أستراليا المركزي اليوم في خطوة متوقعة بشكل كبير عن قراره بتثبيت معدل الفائدة عند 4.10% دون تغيير.

يأتي ذلك في ظل السياسات التي تنتهجها البنوك المركزية العالمية ومن بينها الاحتياطي الأسترالي بالإبقاء على الفائدة من أجل تقييم أثر السياسة النقدية التشديدية على الاقتصادات.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 20:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.6692.

الدولار الأمريكي

استقر مؤشر الدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات الرئيسية بحلول الساعة 20:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 103.05 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 103,09 نقطة وأقل مستوى عند 102.8 نقطة.

الدولار الكندي

ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 20:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7562.

وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في كندا انكمش إلى 48.8 نقطة في الشهر الماضي من 49 نقطة في القراءة السابقة.