يدفع المرضى للموت.. احترس من دواء اكتئاب منتشر في الأسواق

حذر الدكتور الصيدلي محمد الحافظ من بعض أدوية الاكتئاب المتوفرة فى الأسواق حاليا والتى بالتحديد تحتوي على مادة البنزوديازيبينات.



وقال حافظ لـ صدى البلد إن مادة البنزوديازيبينات تستخدم في العديد من الأدوية لعلاج القلق والاكتئاب والأرق والصرع والتشنجات وغيرها من الحالات. وعلى الرغم من فعاليتها في علاج هذه الحالات، إلا أن استخدامها بشكل خاطئ أو مفرط يمكن أن يسبب بعض الآثار الجانبية الخطيرة.

وتشير الأبحاث إلى أن استخدام مادة البنزوديازيبينات يمكن أن يزيد من خطر الاكتئاب والأفكار الانتحارية، خاصة إذا تم استخدامها بجرعات مفرطة أو لفترات زمنية طويلة، ويعتبر الانتحار نتيجة لعدة عوامل مختلفة، بما في ذلك العوامل الوراثية والنفسية والاجتماعية، ولا يمكن القول بأن مادة البنزوديازيبينات وحدها تؤدي إلى الانتحار.

لذلك، فإنه من المهم تجنب استخدام مادة البنزوديازيبينات بجرعات زائدة أو لفترات طويلة، وينبغي على الأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية تناولها بالجرعة الموصوفة وفقًا لتوصيات الطبيب المعالج، والتوقف عن تناولها بشكل تدريجي عند الحاجة للتوقف عن العلاج.

ونصح الصيدلي الشخص الذي يعاني من الاكتئاب أو أي حالة نفسية أخرى، ينبغي عليك الاتصال بالطبيب المعالج لتقييم حالتك وتحديد العلاج الأنسب لك، وتناول الأدوية بالجرعة الموصوفة وفقًا للتوصيات الطبية. كما ينبغي عليك الاتصال بالطبيب على الفور إذا لاحظت أي تغيرات في المزاج أو السلوك أو الأفكار الانتحارية أثناء استخدام هذه الأدوية.

ما هى الآثار السلبية لمادة البنزوديازيبينات؟



تشير الدراسات إلى أن استخدام مادة البنزوديازيبينات الموجودة في بعض أدوية علاج الاكتئاب يمكن أن يسبب بعض الآثار الجانبية السلبية، بما في ذلك:

1. الإدمان: تعتبر مادة البنزوديازيبينات مهدئات فعالة ولكنها قد تسبب الإدمان.

2. تأثيرات على الجهاز العصبي المركزي: تشمل هذه الآثار الجانبية النعاس والدوخة والإرهاق والصداع والعصبية.

3. قد تؤثر على التركيز والذاكرة والتنسيق بين الحركات.

4. تؤثر على القدرة على القيادة وتشغيل الآلات الثقيلة، وتزيد من خطر الحوادث.

5. تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب بعد التوقف عن استخدامها.

6. تزيد من خطر السلوك العدواني والعدائي.

7. تؤثر على صحة الجهاز الهضمي وتسبب الإمساك والغثيان والقيء.

8. تؤثر على الجهاز التنفسي وتسبب صعوبة في التنفس وزيادة في الإفرازات المخاطية.

9. تؤثر على الجهاز الدوري وتسبب انخفاض ضغط الدم وضعف العضلات.

إذا كنت قلقًا بشأن الآثار الجانبية المحتملة لأدوية علاج الاكتئاب التي تحتوي على مادة البنزوديازيبينات، ينبغي عليك الاتصال بالطبيب المعالج للحصول على نصيحة واضحة حول العلاج المناسب لحالتك.

أسباب الإنتحار

أسباب الإنتحار