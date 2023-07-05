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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب مميز.. أحمد حسن يكشف صفقات الأهلي المنتظرة

الأهلي
الأهلي

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن صفقات نادي الأهلي المنتظرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب أحمد حسن: “مصدر داخل الأهلي: هناك سقف لعقد الأجنبي الجديد.. سنتعاقد مع لاعب مميز ولكن بما يتماشى مع ظروفنا المالية”.

ويواجه الأهلي نظيره فريق الإسماعيلي، في المباراة المقررة اليوم، الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة والنصف، ضمن مؤجلات الجولة 18 للدوري المصري الممتاز.

واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تشكيل فريقه بشكل كبير لمواجهة الإسماعيلي بالدوري المصري.

أحمد حسن صفقات نادي الأهلي نادي الأهلي الأهلى الاسماعيلي

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