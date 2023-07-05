الفنان محمد شايف: رصد الواقع بسيناريوهات كوميدية سبب نجاحي

قال الفنان السعودي محمد شايف، إن نجاحه نابع من حرصه على رصد الواقع لأنه يعتمد على سيناريوهات من مواقف تحدث مع الأسرة والأصدقاء وفي حياتنا اليومية، مشيرا إلى أن موهبته اكتشفت منذ صغره بسبب متابعته للمسلسلات والمقاطع ومحاولة المحاكاة منذ المرحلة الابتدائية.

وأوضح محمد شايف أن من نتائج النجاح جذب انتباه الجمهور، وذلك يكون بفضل تقديم إبداعات فنية فريدة، مشيرا إلى قدرته على تجسيد شخصيات مختلفة بمهارة، الأمر الذي يجعله محبوباً لدى الجمهور.

وأضاف محمد شايف أن قدوته في عالم التمثيل أحمد الشريف وخالد زين، فهما ممثلان ومبدعان في عالم الاسكيتشات والمقاطع القصيرة، مشيرا إلى أن المقاطع الكوميدية التي يقدمها عبر منصات السوشيال ميديا انتشرت أكثر في فترة أزمة كورونا وحصدت ملايين المشاهدات على تيك توك وإنستجرام.

ووجه رسالة للموهوبين قال فيها: “أي شخص لديه موهبة ومتقن فيها يجب الاستمرار فيها وتطويرها؛ قم بتحميلها في إحدى المنصات الموجودة حتى ولو لم يكن هناك دعم حمّل محتواك يمكنك الاسترجاع للتجارب القديمة والتطوير من نفسك في ذات الموهبة وبالاستمرار ستصل إلى هدفك ومرادك”.



