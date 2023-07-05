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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري أمراض باطنة: مبادرة «100 يوم صحة» تشمل المواطنين الأصحاء

100 يوم صحة
100 يوم صحة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة السابق بجامعة عين شمس، إن مبادرة «100 يوم صحة» تشمل المواطنين الأصحاء والمرضى، كونها تهتم بملف ضرورة الاكتشاف المبكرة عن الأمراض والوقاية، وهذا من خلال فرق التواصل الاجتماعي التي تقوم بهذه المبادرة، وهذا أمر هام لمنع حدوث الأمراض أو التعامل مع مضاعفات الأمراض، وبالتالي تكون تكلفته أعلى ونتائجه أقل.

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الصحة: تقديم 3 ملايين و694 ألف خدمة عبر حملة «100 يوم صحة»

وأضاف «أشرف عقبة»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الخدمات الصحية التي تُقدم خلال الفترة الأخيرة متميزة إذ بدأت بمبادرات رئاسية شملت كل المواطنين بجميع الأعمار مثل مبادرة القضاء على فيروس سي التي أشادت بها كل المنظمات العالمية، مشيرا إلى أن مبادرة «100 يوم صحة» تشمل جميع المبادرات وتستمر من أجل القضاء على قوائم الانتظار إلى جانب تقديم الرعاية الصحية والخدمات علاوة على التواصل مع المواطنين.

وتابع، أن الحصول على الخدمات الطبية فضلا عن المسح الشامل والكشف عن الأمراض المبكرة أصبح متاح لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن المبادرات الصحية شملت الأطفال في البحث عن التقزم والآنية وضعف السمع، أما عن المرأة فهناك مبادرة من أجل الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكذلك الأمراض غير السارية بالنسبة لكبار السن مثل الضغط والسكر والاعتلال الكلوي.

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