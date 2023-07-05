عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إعلام النواب: الدولة في عهد السيسي شهدت اهتماما غير مسبوق بالقطاع الثقافي

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت إهتمام غير مسبوق بالقطاع الثقافي  على مدار العشر سنوات الماضية واستطاع فخامة الرئيس الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية من الضياع.

وأضافت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب فى بيان صحفى لها ، أن الثقافة هي التى تبني عقول وأفكار الشعوب وتحافظ على هوية الشعوب من الاندثار ، لافتة إلى أن  نشر الثقافة المصرية في الداخل والخارج، ومن أجل هدف بناء الإنسان المصرى ورفع وعى المواطن لتمكينه من القدرة على مواجهة التحديات ،هو ما استهدفه الرئيس السيسي في سياسته الثقافية ونفذها خلال السنوات الماضية.

وأضافت النائبة هند رشاد ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء " مقبرة الخالدين" لتكون صرحًا لرفات عظماء ورموز مصر الذين ساهموا بشكل كبير فى رفعة الوطن، تأكيد على حرص القيادة السياسية على تخليد رموز مصر التاريخيين والخالدين في ذاكرة الوطن، وأن مصر لا تنسي الدور العظيم لأبنائها العظماء.

وأوضحت رشاد ، أن عام 2022 قد شهد "إعلان القاهرة عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي"، "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"،  والذي جاء بناءا على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي نفذته الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة على ثلاث مراحل بالمحافظات بإجمالي 392 فعالية، استفاد منها 127 ألفًا و530 مستفيدًا، وتم تنفيذ برنامج ترسيخ قيم وممارسات المواطنة بقرى محافظة المنيا، في إطار الخطة الاستراتيجية للدولة بشأن تمكين المرأة في الصعيد، وإعادة إحياء الحرف التراثية والتقليدية.

الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الثقافي الهوية الثقافية المصرية مقبرة الخالدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الدبلومات الفنية 2023 ... والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الصناعية 2023 برقم الجلوس

صفقة خسرانة| الأهلي يدفع 1.3 مليون دولار من أجل هدف.. والسبب «سافيو»

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

1900 جنيه فقط.. تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

تطورات جديدة في أزمة سداد غرامة كهربا.. تفاصيل

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا سعر البانيه الآن

ترشيحاتنا

بقيادة الرئيس السيسي.. ألمانيا تنفذ مشروع سكك حديد "سيمنس" في مصر

الوزراء يوافق على تمويل اليابان لتنفيذ المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق

بدء المرحلة الثالثة من الموجة الـ٢١ لإزالة التعديات على أراضي الدولة.. السبت

3 أهداف لمشروع قانون إلغاء الإعفاءات لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية

الوزراء يستعرض ضوابط تحديد مدى زمنى لصرف تعويض المستثمرين عن نزع الملكية

الوزراء: السماح لغير المصريين بتملك العقارات المبنية والأراضي الفضاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيف يثير جدلا بطهيه تمساحا كاملا في المكسيك.. ومعلقون: مهدد بالسجن

تخص مجسما خشبيا.. حقيقة إحراق المتظاهرين برج إيفل وسبب تسريب الخبر

بعمل لابني حاجة كويسة.. جوري بكر تتقدم للحصول على باسبور دولة أجنبية

يدفع المرضى للموت.. احترس من دواء اكتئاب منتشر في الأسواق

فيديو

اتشتمت ولن اعتذر.. أحمد سعد يكشف الحقيقة الكاملة في أزمة تونس

بعمل لابني حاجة كويسة.. جوري بكر تتقدم للحصول على باسبور دولة أجنبية

ديانته وجنسيته.. معلومات عن انتوني مارين زوج شقيقة فتحي عبد الوهاب

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وتفاصيل سعر الدولار بالبنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ