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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

هدف الزمالك.. فيفا يهدد انتقال إلياس شتي إلى الوداد المغربي

الياس السخيري
الياس السخيري

فجرت تقارير إعلامية مفاجأة من العيار الثقيل حول هدف نادي الزمالك في التعاقد مع الجزائري إلياس شتي بعدما تعاقد معه نادي الوداد المغربي إلكترونيًا. 

كانت مفاوضات جرت بين نادي الزمالك ووكيل اللاعب الجزائري إلياس شتي لضمه خلال فترة انتقالات اللاعبين بالميركاتو الصيفي.

أفادت التقارير الاعلامية بأن سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي، بات مطالبا بالتريث قبل إنهاء صفقة الظهير الأيسر الجزائري إلياس شتي هدف نادي الزمالك الذي تعاقد معه إلكترونيا، وفق عقد يمتد لـ3 سنوات رياضية لضمه خلال فترة انتقالات اللاعبين في الميركاتو الصيفي.

وكانت لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد قضت في وقت سابق بإيقاف الدولي الجزائري إلياس شتي هدف نادي الزمالك لمدة 4 أشهر وألزمته بدفع مليون يورو مناصفة مع فريقه أنجيه لفائدة نادي الترجي التونسي، على خلفية فسخ اللاعب لعقده معهذا الأخير من طرف واحد.

وسبق لإدارة نادي الترجي الرياضي التونسي، أن أعلنت قبل ثلاثة أشهر عن كسب قضية المدافع الأيسر الجزائري إلياس شتي الذي سبق له الدفاع عن ألوان شيخ الأندية التونسية بين عامي 2019 و2022، قبل فسخ عقده من جانب واحد في يوليوز  2022، وانتقاله في صفقة انتقال حر صوب أنجيه الفرنسي.

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حبس إلياس شتي هدف الزمالك 

يذكر أن اللاعب الجزائري إلياس شتي تعرض في الأشهر الأخيرة لمجموعة احكام ، إذ صدر في حقه حكمٌ بالسجن لأربعة أشهر مع وقف التنفيذ، بعدما أقر أمام الشرطة المختصة بأنه لمس فتاةً دون رغبتها في ملهى ليلي.

ووقع نادي الوداد المغربي مع اللاعب إلياس شتي إلكترونيًا قادما من نادي أنجيه الفرنسي بعدما فشل نادي الزمالك في التوصل لاتفاق مع اللاعب الجزائري .

نادي الوداد الرياضي المغربي في ثوب المنقذ تعاقد مع الظهير الأيسر إلياس شتي هدف نادي الزمالك خلال فترة انتقالات اللاعبين في الميركاتو الصيفي الذى كان على حافة إنهاء مسيرته بعد إدانته بـ4 أشهر حبس مع إيقاف التنفيذ في فرنسا بتهمة الاعتداء الجنسي وفسخ عقده من طرف أنجيه مما جعل عدة أندية ترفض التعاقد معه، قبل أن يقرر نادي الوداد ضمه للفريق.

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