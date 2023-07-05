كانت صديقة.. ابنة الفنانة الراحلة مديحة سالم تكشف كواليس عنها

قالت بوسي صلاح الدين، ابنة الفنانة الراحلة مديحة سالم، إن والدتها دخلت الفن في سن مبكرة، وكان أول من اكتشفها هو الفنان محمود ذو الفقار، والذي كانت تربطه صلة قرابة بالأسرة.

وأضافت “صلاح الدين”، خلال حوارها ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”: “عندما شاهد والدتي قرر تقديمها في عمل فني لجمال وجهها وطلتها التي كان يحتاجها في أحد أعماله”، موضحة أن والدتها قدمت أكثر من 60 عملا فنيا بين الدراما والسينما، ولعبت العديد من الأدوار الفنية طوال تاريخها، والتي كان من أشهرها مسلسل “القط الأسود” وفيلم “الحفيد”.

وتابعت: «أمى كانت ست بيت رائعة جدًا وماهرة فى الطبخ، خاصة الحلو، كما أنها كانت صديقة رغم شدتها وكانت كاتمة لأسراري وأسرار أصدقائي، وزواجها من أبي المنتج فؤاد صلاح الدين كان عن قصة حب وإعجاب من أول نظرة".

