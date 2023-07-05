جنون الدولار.. الأخضر يصعد بقوة عالمياً قبل محضر الاحتياطي الفيدرالي

ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية اليوم، الأربعاء، مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي، حيث نشاط عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح، فى ظل التسعير المرتفع حالياً لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الشهر الجاري.

ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات، يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم، صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي أعلن خلاله المركزي الأمريكي عن توقف مؤقت لدورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية، لكنه لمح إلى وجود زيادتين إضافيتين فى أسعار الفائدة خلال هذا العام.

مؤشر الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.15% إلى مستوى 103.21 نقطة، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 103.07 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 102.96 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعاً بنسبة 0.1%، فى ثاني مكسب يومي على التوالي، عاكساً استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

الفائدة الأمريكية

تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الفيدرالية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 26 يوليو المقبل مستقر حالياً عند 89%، وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية بدون أي تغيير عند 11%.

محضر الاحتياطي الفيدرالي

من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه، يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم، صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المتوقع أن يوفر المزيد من الأدلة القوية حول مستقبل أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.

بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، ينشر مجلس الاحتياطي الفيدرالي تفاصيل الاجتماع الذي عقد أيام 13-14 يونيو الماضي، ترك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير بعد 10 زيادات متتالية بدأت منذ مارس 2022، لكنه قال إن هناك زيادتين إضافتين فى أسعار الفائدة تلوح فى الأفق فى وقت لاحق من هذا العام لترويض التضخم.

التوقعات

يتوقع موقع "أف اكس نيوز تودي"، أنه إذا جاءت تعليقات الاحتياطي الفيدرالي أكثر تشدداً، سوف يقترب تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى يوليو الجاري من الاكتمال، مع ارتفاع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى سبتمبر القادم، الأمر الذي يصب فى اتجاه اتساع المكاسب الحالية فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.