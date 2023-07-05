رئيس البرلمان العربي يشيد بخطوات مصر الرائدة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان

ثمن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، الخطوات الرائدة التي اتخذتها جمهورية مصر العربية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، والتي تكللت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تبعها من خطوات إصلاحية متتالية.

وأكد العسومي خلال كلمته في افتتاح اجتماع مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، أنه من بين الخطوات العديدة التي اتخذتها جمهورية مصر العربية تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، موضحا أن هذه الخطوات لاقت إشادة دولية، تعكس التحول إلى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما وجه رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان التهنئة للجمهورية الجزائرية بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لعيد الاستقلال متمنيا للقيادة والبرلمان والحكومة وللشعب الجزائري الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

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