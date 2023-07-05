دون إصابات.. السيطرة على حريقين بالمنيا ومطاي

سيطرت قوات الحماية المدنية ، على حريقين نشبا في المنيا ومطاي دون إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بمنزل مكون من 3 طوابق بحي مكة التابع لمنطقة أبو هلال جنوب مدينة المنيا.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وسيارات فرع هيئة الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين أن الحريق نشب بالطابق الثاني، مما أسفر عن تدمير بعض أثاث الوحدة السكنية، دون وقوع إصابات أو وفيات.

تم إخماد الحريق، ورجحت التحريات الأولية نشوبه بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بنشوب حريق بمنزل بإحدى قرى شرق النيل في مركز مطاي شمال المنيا بسبب ماس كهربائي.

وانتقل فريق الحماية المدنية وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده للمنازل المجاورة، دون خسائر أو إصابات بشرية، بينما تسبب الحريق في خسائر مادية في محتويات المنزل.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة وإتخاذ اللازم.