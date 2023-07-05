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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 أعشاب رخيصة تمنع دخول الحشرات للمنزل نهائيا

الحشرات
الحشرات

ترغب الكثير من النساء فى معرفة طرق طبيعية تساعد على التخلص من الحشرات التى تزداد خلال فصل الصيف وتتسبب فى انتقال عدد كبير من الأمراض. 

ووفقا لما جاء فى موقع “thezebra” نعرض لكم بعض الطرق الطبيعية التى تساعد فى التخلص من الحشرات وتمنع دخول المنزل.

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رش الشطة
 الشطة المطحونة أفضل مبيد طبيعي للحشرات سواء حشرات المن، وبق الدانتيل، واليرقات، وعث العنكبوت والفئران والجرذان وحتى الكلب أو القط إذا كنت بحاجة لمنعهم من دخول المنزل. 


الفلفل الأسود

يحتوى الفلفل الأسود على نفس المواد الفعالة فى طرد الحشرات الموجودة فى الشطة لذا رش القليل منه بعد الطحن  فى الأبواب والنوافذ تمنع دخول عدد كبير من الحشرات للمنزل فى الصيف.

الفلفل الأسود
الفلفل الأسود

زيت النعناع
ضعي 15 قطرة من زيت النعناع الأصلي مع 8 أوقية من الماء فى الأبواب والنوافذ سوف تهرب الحشرات خاصة النمل والعناكب والناموس وحتى الفئران لن تتحمله. 

 

اللافندر

ضعي أكياسًا من عشب اللافندر نفسه فى أماكن التخزين أما لطرد الحشرات فاستخدمى زيت اللافندر فى طرد الحشرات من الأبواب والوافذ من خلال خلطه مع القليل من الماء ورشه فى الأماكن التى يمكن أن تدخل الحشرات منها مثل البراغيث والذباب والناموس.

عشبة اللافندر
عشبة اللافندر
الحشرات التخلص من الحشرات البراغيث الطرق الطبيعية اللافندر الفلفل الأسود

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