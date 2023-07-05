وزير التعليم يكرم أوائل الدبلومات الفنية 2023

كرم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفنى أوائل الدبلومات الفنية 2023، حيث تم منح الطلاب شهادات تقدير، وأكد الوزير أن هناك سمات شخصية مشركة بين الطلاب المتفوقين وهى الاعتزاز بالنفس والثقة والأدب والاجتهاد وتحديد الهدف فى المستقبل.



فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الدبلومات الفنية 2023 شارك بها 444 مقيم من ممثلى سوق العمل مع 848 من مقيمى وزارة التربية والتعليم فى تقييم الطلاب دارسى البرامج الدراسية المطوره على منهجية الجدارات المهنية المطلوبه فى سوق العمل.

وأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، بعد اعتمادها رسميا منذ قليل ، وذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في العاصمة الادارية الجديدة

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مؤتمر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، لقد عقدت وزارة التربية والتعليم امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الفترة من 20 مايو إلى 16 يونيو 2023 .

وأضاف وزير التربية والتعليم في مؤتمر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 : عدد المتقدمين لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بلغ 739170 طالب وطالبة ، وبلغ إجمالي الحاضرين 734108 ( 99.3%) ، وبلغ إجمالي الناجحين 473264 ( 64.47%)

واكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفن ، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الدبلومات الفنية “ الدور الثاني” يبلغ 219304 ( 29.87%)

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إجمالي عدد الطلاب الباقين للإعادة وفقا لـ نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بلغ 41597 (5.66%)

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وتظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من خلال من خلال بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ ، أو من خلال بوابة التعليم الفني https://fany.emis.gov.eg/