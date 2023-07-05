محافظ البحر الأحمر يجتمع مع إدارات الديوان العام لتعزيز العمل وتحسين خدمة المواطن

عقد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر اجتماعًا مهمًا مع عدد من إدارات الديوان العام في المحافظة ، وتعد بداية لسلسلة اجتماعات متتالية بجميع الادارات .

حضر الاجتماع كل من مديري الإدارات المختلفة ورؤساء الأقسام الرئيسية، ( مكتب السكرتير العام، مكتب السكرتير العام المساعد، إدارة الشئون القانونية ؛إدارة التخطيط ، إدارة السياحة ، إدارة الموارد البشرية ، إدارة المتابعة .

وتمت مناقشة العديد من الموضوعات المهمة التي تعيق تقدم العمل وتأثيرها على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

تم تحديد المعوقات الرئيسية التي تواجه الإدارات والتركيز على سبل تطوير العمل والارتقاء بخدمة المواطن.

وتم تبادل الآراء والمقترحات بشأن تحسين العمل الإداري وتبسيط الإجراءات، وتطوير نظم المراقبة والمتابعة لضمان تنفيذ الخطط والبرامج بكفاءة عالية. كما تم التطرق إلى تحسين التنسيق والتعاون بين الإدارات المختلفة، وتشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة العمل وزيادة رضا المواطنين.

من جانبه، أكد محافظ البحر الأحمر على أهمية العمل الجماعي وتبادل المعرفة والخبرات بين الإدارات لتحقيق التقدم وتحسين الخدمات. وأعرب عن استعداده لتقديم كل الدعم والمساعدة اللازمة للإدارات في تنفيذ الخطط المحددة والتغلب على التحديات.

من المتوقع أن يؤدي هذا الاجتماع إلى زيادة تنسيق الجهود بين الإدارات المختلفة وتحسين العمل الإداري والخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة. ويعكس التزام محافظ البحر الأحمر بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رفاهية المجتمع المحلي.

