التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلى والإسماعيلي في الدوري

انتهى الشوط الأول بين الأهلي والإسماعيلي بالتعادل السلبي في المباراة المقامة حاليا على ملعب برج العرب في الجولة الـ18 المؤجلة بالدوري المصري.

وهدد الإسماعيلي مرمي الأهلي في الدقيقة 3 ، بعد تسديدة ضعيفة من محمد الشامى داخل منطقة الجزاء ليمسك بها الشناوي بسهولة.

وأهدر محمد شريف فرصة هدف محقق بعد تمريرة من تاو تصل داخل منطقة الجزاء فيسددها الأخر ويمسك بها حارس الإسماعيلي على مرتين في الدقيقة 13.

وتلقى ديانج تمريرة رائعة على حدود منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ويسددها بطريقة غريبة لتمر على ضربة مرمي لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 15.

وحرم القائم هدفا محققا للنادي الأهلي بعد تسديدة رائعة من أحمد عبدالقادر في الدقيقة 40.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة.

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – أفشة – بيرسي تاو – أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمد شريف .

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحسين الشحات ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري.