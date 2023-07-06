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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

30 ألف إسرائيلي|شاهد مظاهرات عارمة وأعمال شغب في تل أبيب.. واستقالة قائد الشرطة

30 ألف إسرائيلي..
30 ألف إسرائيلي.. مظاهرات عارمة وأعمال شغب بتل ابيب

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ مواجهات عنيفة اندلعت بين متظاهرين وشرطة الاحتلال في "تل أبيب" خلال تظاهرة احتجاجاً على تنحية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لقائد شرطة "تل أبيب".

وبحسب القناة "كان" الإسرائيلية، فإن آلاف المتظاهرين في "تل أبيب" أغلقوا جادة "إيالون" وسط مواجهات مع قوات الشرطة.


وأضافت أن سيارة دهست متظاهرين في "تل أبيب"، وأوقعت إصابات. وقالت الشرطة إن أجزاء من طريق "إيالون" السريع أغلقت في كلا الاتجاهين، مضيفةً أنّ شارع "كابلان" في "تل أبيب" المحصور بين شارع "ليوناردو دافنشي" وشارع "مناحيم بيغن" أغلق في كلا الاتجاهين.

وقدّرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد المتظاهرين يبلغ نحو 30 ألفاً حالياً في "تل أبيب" ضد حكومة نتنياهو، وأقدموا على إشعال النيران.

وقال عامي إيشد قائد شرطة تل أبيب إنه سيستقيل من منصبه بسبب التدخل السياسي لأعضاء بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذين قال إنهم يريدون استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين المناهضين للحكومة.

ولم يذكر إيشد وزير الأمن الاسرائيلي إيتمار بن جفير الذي طالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتجين الذين أغلقوا الطرق في احتجاجات غير مسبوقة على المساعي الحكومية المثيرة للجدل لتعديل النظام القضائي.

وبعد إعلان إيشد بقليل نظم مئات المحتجين مسيرات عبر تل أبيب وهم يحملون الأعلام الإسرائيلية ويهتفون "ديمقراطية". وأغلق بعضهم طريقا سريعا رئيسيا وأشعلوا النيران وجرت مواجهات بينهم وبين خيالة الشرطة.

وفي بيان تلفزيوني، قال إيشد إنه لا يستطيع أن يفعل ما تنتظره منه ما أسماها "الفئة الوزارية"، التي قال إنها خالفت جميع القواعد وتدخلت بشكل صارخ في عملية صنع القرار المهني.

وقال إيشد "كان بإمكاني تلبية هذه التوقعات بسهولة باستخدام القوة غير المعقولة التي كانت ستملأ غرفة الطوارئ في إيخيلوف (مستشفى تل أبيب) في نهاية كل احتجاج".


وقال "لأول مرة خلال ثلاثة عقود في الخدمة واجهت واقعا عبثيا لم يكن مطلوبا مني فيه حفظ الهدوء والنظام بل العكس تماما".

وقال بن جفير في تصريحات تلفزيونية إن إيشد تجاوز خطا خطيرا.

 

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