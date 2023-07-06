قرارات الحكومة بقيد المستثمرين الأجانب وتملك غير المصريين العقارات والأراضي تتصدر الصحف

حازت قرارات مجلس الوزراء، التي وافق عليها خلال اجتماع من مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والخاصة بقيد المستثمرين الأجانب وتملك غير المصريين العقارات بغرض السكن، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الخميس.

ستعرض مجلس الوزراء مجموعة الخطوات التنفيذية المتخذة، التي من شأنها أن تسهم في إقرار الآليات والضوابط لتحديد مدى زمني لصرف تعويض المستثمرين عن نزع الملكية، بما لا يزيد على 3 أشهر.

كما اهتمت الصحف بالمباحثات الهاتفية التي جرت بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الألماني "انالينا بيربوك"، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها السودان.

وسلطت الصحف الضوء على تثمين عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان الخطوات الرائدة التى اتخذتها جمهورية مصر العربية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، والتي تكللت بانطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تبعها من خطوات إصلاحية متتالية ليس أقلها التوسع في تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي.

وتابعت الصحف وقائع الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد صدور القرارات الجمهورية التي تم بموجبها استكمال تشكيل المجلس والجهاز التنفيذي الدائم للهيئة، حيث جرى مناقشة بلورة استراتيجية لإدارة الاستحقاقات المقبلة، ومتابعة تنقية جداول الناخبين وتنقيحها.

عربيا، واصلت الصحف المصرية متابعتها الحثيثة، للهجوم الذي شنته إسرائيل على مدينة غزة، في أكبر عملية عسكرية في الضفة الغربية منذ سنوات، مبرزة إعلان إسرائيل انتهاء العملية التي أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيا، كما تابعت الصحف مراسم تشييع المدينة شهداءها وسط مظاهرات حاشدة لمئات الفلسطينيين في المخيم.

وفي التفاصيل، وعلى صعيد نشاط الحكومة، تابعت صحيفة (المصري اليوم) في صدر صفحتها الأولى - اجتماع مجلس الوزراء، أمس من مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، حيث وافق على على عدة قرارات، بعد استعرض خطوات التنفيذ الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار في 17 مايو الماضي.

تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي

وأوردت الصحيفة أن المجلس وافق على إجراء تعديل تشريعي على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي؛ بما يسمح لغير المصري بتملك العقارات مبنية كانت أو أرضا فضاء بغرض السكن، على أن يسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من محافظ البنك المركزي.

وشملت قرارات مجلس الوزراء - وفقا ما نشرت الصحيفة - الموافقة على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982، الخاص بسجل المستوردين؛ بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبي وذلك ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن رئيس الوزراء شهد ، أمس، مراسم توقيع عقدى شراكة جديدين بين شركة «سيتى إيدج للتطوير العقارى»، نيابة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومجموعة «هيلتون» بشأن إدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة، الأول هو فندق «دوبل ترى ــ Double Tree» فى منطقة أبراج مثلث ماسبيرو، والثاني هو فندق هيلتون بمنطقة سور مجرى العيون.

ونقلت الصحيفة تأكيد مدبولي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان له رؤية وإرادة سياسية ومتابعة مستمرة لملف تطوير المناطق العشوائية التى تحولت، بفضل هذه الجهود، لمناطق حضارية متميزة.

كما نشرت الصحيفة، أن مجلس الوزراء استعرض - أيضا خلال اجتماعه - مجموعة الخطوات التنفيذية المتخذة، التي من شأنها أن تسهم في إقرار الآليات والضوابط لتحديد مدى زمني لصرف تعويض المستثمرين عن نزع الملكية؛ بما لا يزيد على 3 أشهر، وكذا ما يتم اتخاذه لإعداد قاعدة بيانات مميكنة للتعويضات المنصرفة عن إجراءات نزع الملكية، وإنشاء منظومة متكاملة لحوكمة تلك الإجراءات، وذلك تنفيذا للقرارات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، الذى عقد مؤخرا برئاسة الرئيس السيسي.

وفي سياق آخر، تناقلت الصحف المباحثات الهاتفية التي جرت بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الألماني "انالينا بيربوك"، وأشارت صحيفة (الجمهورية) إلى أن شكري تشاور خلال الاتصال الذي تلقاه أمس من وزيرة خارجية ألمانيا؛ حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها السودان.

ونسبت الصحيفة إلى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد القول إن الوزيرين أكدا - خلال الاتصال - حرص القاهرة وبرلين على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات، كما أشادا بالزخم الذي يشهده التعاون الاقتصادى بين البلدين، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير هذا التعاون بما يحقق مصالح البلدين.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء شهد التباحث بشأن مستجدات الأوضاع في السودان، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود التي تبذلها مصر لحل الأزمة السودانية، ومطالبتها منذ اليوم الأول بضرورة التوصل إلى وقف فورى ومستدام لإطلاق النار..وأكد الوزير شكرى في هذا الإطار على أهمية الحوار لحل الخلافات فى السودان، مشددا على الأولوية القصوى التي توليها مصر لأمن وسلامة الشعب السوداني، حيث حرصت منذ بداية الأزمة على الترحيب بالأخوة السودانيين فى مصر، ودعم المعابر الحدودية بالفرق والمعدات الطبية والإغاثية والإنسانية اللازمة لتقديم الدعم للوافدين السودانيين.

وفي سياق آخر، أبرزت صحيفة (الجمهورية) تثمين عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان الخطوات الرائدة التى اتخذتها جمهورية مصر العربية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، والتي تكللت بانطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تبعها من خطوات إصلاحية متتالية ليس أقلها التوسع فى تفعيل دور لجنة العفو الرئاسى، مشيرا إلى أن هذه الخطوات لاقت إشادة دولية تعكس التحول إلى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقالت الصحيفة إن ذلك جاء خلال كلمة العسومي أثناء ترؤسه أمس الاجتماع التاسع لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان؛ لمناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة على رأسها خطة عمل المرصد لتبني العقد العربي لحقوق الإنسان 2023 - 2033، وإطلاق المؤشر العربي لحقوق الإنسان، والتحضيرات الخاصة بتنظيم المؤتمر السنوى الأول لحقوق الإنسان فى العالم العربي، والذي سيتم تنظيمه بالتعاون والشراكة مع مجلس النواب بجمهورية مصر العربية، وسيعقد المؤتمر على هامش الاحتفالات الأممية بمرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتابعت صحيفة (المصري اليوم) وقائع الاجتماع الأول، الذي عقده مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، بعد صدور القرارات الجمهورية التي تم بموجبها استكمال تشكيل المجلس والجهاز التنفيذي الدائم للهيئة.

وأضافت الصحيفة أن الاجتماع ناقش بلورة استراتيجية لإدارة الاستحقاقات المقبلة، ومتابعة تنقية جداول الناخبين وتنقيحها، ونقلت الصحيفة عن المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تأكيده أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة وفق أحكام الدستور والقوانين بإدارة جميع الاستحقاقات الانتخابية والإشراف عليها بصورة كاملة كهيئة مستقلة تعبر عن إرادة جموع الناخبين.

وفي الشأن التعليمي، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، اعتمد ، أمس نتيجة الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت 64,47%.

وأضافت الصحيفة أن حجازي، هنأ أوائل الدبلومات الفنية 2023، والبالغ عددهم 29 طالبا وطالبة من بينهم 22 طالبة فى جميع التخصصات والنوعيات ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ونقلت الصحيفة تأكيد الوزير أن التعليم الفني شهد تطورا كبيرا ويسير وفق استراتيجية الدولة وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية في مصر بالتعليم الفني، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء أكثر من 200 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية وفق توجهات الدولة وأيضا العمل على تطوير نظام الدراسة المعتمد على الجدارات وأيضا هناك وحدة اتقان، بالاضافة إلى مشاركة قطاع الصناعة فى تقييم الطلاب خلال الامتحانات العملية.

عربيا، وبعد يومين من أكبر عملية عسكرية في الضفة منذ سنوات، نشرت صحيفة (الأهرام) أن إسرائيل أعلنت أمس انتهاء عملية جنين، والتى أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيا، جاء ذلك فى الوقت الذى شيعت فيه المدينة شهداءها وسط مظاهرات حاشدة لمئات الفلسطينيين فى المخيم.