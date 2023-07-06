القصة الكاملة لسيدة الغردقة المتهمة بقتل أطفالها التوأم.. تفاصيل مأساوية

كشفت التحقيقات، أن الأم المتهمة بقتل طفلتيها التوأم بمدينة الغردقة بعد أن فشلت فى استخراج شهادات ميلاد لهما، وضعت توأمها داخل المستشفى العام منذ 4 سنوات.

وأشارت التحريات أنه فى عام 2019 دخلت المتهمة سالفة الذكر وتدعى " ا م ع" وتبلغ من العمر 32 عامًا تعمل بإحدى الكافيتريات، إلى مستشفى الغردقة العام في حالة وضع.

وعند سؤالها عن والد الطفلتين أعطت لهم أحد الأسماء، وقالت إنه كان علي علاقة بها ووعدها بالزواج ولكنه تركها وهرب، وتم تحرير محضر آنذاك بالواقعة.

حبس الأم 4 أيام على ذمة التحقيقات

وقررت جهات التحقيق الغردقة، حبس سيدة تعمل بأحد الكافيهات 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامها بقتل طفلتيها التوأم وادعاء وفاتهما بسبب تسرب الغاز، مع مراعاة التجديد لها فى المدة القانونية وطلب تحريات المباحث فى القضية.

فيما قامت جهات التحقيق بمناظرة الجثتين، بعد ان تلقى اللواء محيى سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من المستشفى العام بالغردقة بدخول طفلتين، أربعة أعوام، جثتين، بصحبة والدتهما، وبإجراء الكشف عليهما، ثبتت وفاتهما، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث.

وتبين من التحقيقات الأولية أنه بالكشف الطبى الظاهرى على الجثتين تبين وجود إصابات خنق فى منطقة الرقبة، مع احتمال وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، وإيداع الجثتين مشرحة مستشفى الغردقة العام.