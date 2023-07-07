النواب يستأنف عقد جلساته الأحد المقبل

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود الانعقاد يوم الأحد الموافق 9 من شهر يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يناقش المجلس عددا من طلبات الإحاطة ومشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس النواب .