سهل ولاّ صعب.. آراء طلاب الثانوية العامة بعد امتحان اللغة الأجنبية الأولى|شاهد

انتهى منذ قليل، طلاب الثانوية العامة من أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى بجميع محافظات الجمهورية.

ولذلك حرص “صدى البلد” على رصد آراء طلاب الثانوية العامة.

وأكد أحد الطلاب أن امتحان مادة اللغة الاجنبية الأولى جاء في مستوى الطالب المتوسط قائلاً: "الامتحان كان سهل ولكن كان فيه بعض تريكات وأسئلة تحتاج للتفكير".

بينما رأي الطالب محمد عبد الحميد، أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، وأن أغلب الأسئلة لم تخرج عن المراجعات النهائية للمادة.

على الجانب الآخر، شهدت جروبات شاومينج عبر تليجرام تداولًا لـ إجابات امتحان اللغة الإنجليزية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها العلمية والأدبية ضمن امتحانات اللغة الأجنبية الأولى في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

يأتي ذلك بعد مرور نصف ساعة فقط على بدء توزيع امتحان اللغة الإنجليزية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها العلمية والأدبية ضمن امتحانات اللغة الأجنبية الأولى في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

وكانت جروبات شاومينج قد نشرت أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها العلمية والأدبية ضمن امتحانات اللغة الأجنبية الأولى في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد دقائق من توزيعه في اللجان.