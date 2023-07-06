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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدى صعوبة امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2023 وآراء الطلاب فيه| تفاصيل

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة 2023

عبر طلاب الثانوية العامة عن سعادتهم بامتحان اللغة الإنجليزية، الذي انتهوا من أدائه قبل قليل، مؤكدين أن الامتحان كان سهلا وفي متناول الطالب المتوسط ولكن به بعض الأسئلة التى تعانى من  الصعوبة أو المشكلات.

وقال أحد طلاب الثانوية، إن الامتحان كان سهلًا على خلاف الامتحانات السابقة.

وقال محمد عصام  إن الامتحان كان عبارة عن 34 سؤالا اختياريا و4 أسئلة مقالية، وفي المجمل الامتحان كان في متناول الطالب المتوسط وسهلا واللجان كانت مشددة للغاية، منعا لأي محاولات للغش.

فيما قال حسام جمال: «الامتحان كان في مستوى الطالب المذاكر، يعني اللي مش مذاكر مش هيعرف يحل، لكن امتحان الإنجليزي كان سهلا وجيدا، كان بحاجة إلى وقت إضافي 5 دقائق فقط".

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واطمأن الوزير على تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.

وشدد الوزير على ضرورة تعويض الوقت للطلاب الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة في اللجنة.

وأكد الوزير أيضا أهمية المراجعة المستمرة لتشغيل كاميرات المراقبة باللجان بمختلف محافظات الجمهورية، مشددا على إحالة أى عملية غش إلكترونى يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

طلاب الثانوية العامة7
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طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
الأسئلة المقالية طلاب الثانوية امتحان اللغة الإنجليزية اختياري الطالب المتوسط

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