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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سعادة بين طلاب الثانوية العامة في جنوب سيناء بامتحانات اللغة الإنجليزية

سعادة طلاب جنوب سيناء
سعادة طلاب جنوب سيناء

أعرب طلاب الشهادة الثانوية العامة بجنوب سيناء عن سعادتهم بسهولة أسئلة امتحانات مادة اللغة الأجنبية الأولى " الإنجليزية".

وقالت الطالبة هبة أحمد، بلجنة مدرسة الزهور الثانوية بنات بمدينة الطور، إن الأسئلة جاءت سهلة، ومناسبة لجميع المستويات، وأيضا مناسبة للوقت.

وأعرب الطالب محمد منصور، عن سعادته بسهولة أسئلة الامتحانات، مؤكدا أنه كان لا يتوقع ذلك.

وأكدت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، أنه لم يجرِ رصد أي مخالفات أو حالات غش داخل اللجان، كما لم تتلق الغرفة أي شكاوى بشأن الامتحانات، وأن الامتحانات تجري وسط تشديدات أمنية و احترازية على أعلى مستوى، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وأدى اليوم، الخميس، 1199 طالبا وطالبة بجنوب سيناء بالشعبتين الأدبية والعلمية، الامتحانات في مادة اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزية" على مدار 3 ساعات بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا، داخل 8 لجان بمدن طور سيناء، وشرم الشيخ، وأبورديس، وأبوزنيمة، ورأس سدر، ودهب، ونويبع، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.
 

الثانوية بجنوب سيناء

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الثانوية الانجليزي سعادة طلاب جنوب سيناء سهل

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