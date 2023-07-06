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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

المصريين الأحرار يُشارك بورشة قادة الإعلام الحزبي الصينية

حزب «المصريين الأحرار»
حزب «المصريين الأحرار»

شارك حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، بدعوة رسمية من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، فاعليات ورشة العمل المشترك لقادة الإعلام الحزبي والتي استمرت علي مدار ثلاثة أيام متصلة عبر الإنترنت.

وحضرها الكاتب الصحفي ريمون ناجى عضو المكتب السياسي ورئيس المركز الإعلامي،وشارك أحد الجلسات حازم هلال عضو المكتب السياسي وأمين شؤون المصريين بالخارج، وسط حضور غفير من قادة إعلام الأحزاب حول العالم.

كما تحدث في الجلسة الافتتاحية نائب وزير( IDCPC) إدارة الاتصال الدولي للجنة المركزية، واستعرض خبراء من صحيفة تشاينا ديلي تجربة الصين وممارساتها في مجال الاتصالات الدولية  وما تفعله من دورًا حيويًا في أخبار العالم عن الصين فضلاً عن توفير معلومات قيمة عن الصين.

كما تناولت الجلسات حديث خبراء من وكالة أنباء شينخوا ومحطة راديو وتلفزيون هوبى عروضا حول تطوير وسائل الإعلام المتكاملة ، وهي منظمة إعلامية تدمج مجموعة متنوعة من القنوات والوسائط الرقمية والصحف في مقاطعة هوبي الصينية وشاركت في البث المباشر لملخص المواضيع "قصص للحزب الشيوعي الصيني: إنجازات هوبي في ممارسة فكر شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية لعصر جديد" الذي عقد في 30 مايو ، وأنتج عددًا كبيرًا من مقاطع الفيديو القصيرة حول الحدث.

وتخلل اللقاءات وورش العمل عروضًا الانشطة والتغطيات الإعلامية الصينية واستغلال الأدوات التقنية الحديثة من وسائل اتصال وغيرها وقصص صحفية واستعادة أرشيفات الصور القديمة، ونماذج للمؤثرات الصوتية وتوظيف الصور وفيديو عن صوت الصين خلال السنوات الأخيرة يبرز التطورات الهائلة.


كما تبادل المسؤول عن مكتب الإعلام والاتصال التابع لمركز IDCPC الأفكار مع الحضور؛وعرض ريمون ناجى رئيس المركز الإعلامي لحزب المصريين الأحرار أفكار بناءة وهادفة سوءا علي الصعيد التنموي المتبادل وأولوية ضخ الاستثمارات لمصر باعتبارها بيئة خصبة ولديها من الإمكانيات والموقع والاتفاقيات ما يجعلها مرتكز محوريّا هامًا.

وأضاف ناجى، أن المقترحات التي تناولها الحزب خلال المشاركة تهدف تعزيز اتصالات العمل الدعائي للأحزاب السياسية والتعاون بين وسائل الإعلام الحزبية ووجدنا ختام الجلسات تدور حول محاور مقترحات الحزب.

كما أبدى الجانب الصيني إعجابه وأشاد بأفكار ومقترحات حزب المصريين الأحرار بشأن التعاون الإعلامي والتبادل المعرفي والخبرات وأهمية تنظيم ورش عمل متعددة تبادلية للتعارف علي أحدث وسائل التواصل التقني واستخدام التكنولوجيا في خدمة البلدان والأحزاب للتوعية وأفكارها وأهدافها.

الاتصالات الدولية الاستثمارات التقنية الحديثة الدكتور عصام خليل الشيوعي الصيني الصين الشعبية

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