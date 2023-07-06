5 سيارات هاتشباك جديدة بمحركات قوية في الإمارات.. اعرف الأسعار| صور

يتواجد داخل سوق السيارات الإماراتي باقة متنوعة من السيارات الجديدة موديل 2022 من فئة السيارات الهاتشباك الشبابية، والتي يبحث عنها الكثير من الإمارتين لما تحمله من مميزات، وتكنولوجيات عصرية متطورة، تساعد قائدها وركابها علي الشهور بالراحة .

يعرض موقع صدى البلد مجموعة من السيارات الهاتشباك الجديدة بمحركات قوية داخلة دولة الإمارات العربية :



1- بي إم دبليو I3

زودت سيارة بي إم دبليو I3 الهاتشباك بمحرك ينتج قوة 184 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 160 كم/ساعة، وتخرج بي إم دبليو I3 موديل 2022 عزم دوران يصل الي 270 كم/ساعة، وتتسارع من الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.3 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك .

بي إم دبليو I3 موديل 2022 الهاتشباك

تباع سيارة بي إم دبليو I3 موديل 2022 الهاتشباك بسوق السيارات الإماراتي بفئة واحدة سعرها 207 ألف درهم إماراتي .

2- اودي S3

تستمد سيارة اودي S3 الهاتشباك قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 285 حصان، وتخرج عزم دوران 400 نيوتن/متر، وتستخدم أودي S3 موديل 2022 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة، وتتسارع م وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.8 ثانية، وتحتاج الي 8.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

أودي S3 الهاتشباك موديل 2022

سعر سيارة أودي S3 الهاتشباك موديل 2022 داخل سوق السيارات الإماراتي يصل الي 177 ألف درهم إماراتي .

3- سكودا سكالا

تستخدم سيارة سكودا سكالا موديل 2022 الهاتشباك ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتخرج قوة 110 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتخرج سكودا سكالا الهاتشباك عزم دوران يصل الي 155 نيوتن/متر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 188 كم/ساعة، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.8 ثانية، وتستهلك 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

سيارة سكودا سكالا الهاتشباك موديل 2022

تبدأ أسعار سيارة سكودا سكالا الهاتشباك موديل 2022 في سوق السيارات الإماراتي من 73 ألف درهم إماراتي، ويصل الي 86 ألف درهم إماراتي .



4- مازدا CX 3

تصل سرعة سيارة مازدا CX 3 الهاتشباك القصو الي 190 كم/ساعة، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتنتج قوة 148 حصان، وبها محرك سعة 2000 سي سي، وتخرج مازدا CX 3 عزم دوران يصل الي 192 نيوتن/متر، وتحتاج الي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0 حتي 100 كم/ساعة في 8.3 ثانية .

مازدا CX 3 الهاتشباك موديل 2022

تتوافر سيارة مازدا CX 3 الهاتشباك موديل 2022 داخل سوق السيارات الإماراتي بفئة واحدة سعرها 73 ألف درهم إماراتي .

5- مينى كلوبمان

تخرج سيارة مينى كلوبمان موديل 2022 عزم دوران يصل الي 280نيوتن/متر، وقوة 192 حصان، وذلك بفضل امتلاك مينى كلوبمان الهاتشباك لمحرك سعة 2000 سي سي، وتصل القوة الي العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وتستهلك 5.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوى الي 228 كم/ساعة، تتسارع وصولا الي 100 كم/ساعة من الصفر في 7.1 ثانية.

سيارة مينى كلوبمان موديل 2022 الهاتشباك

تأتي سيارة مينى كلوبمان موديل 2022 الهاتشباك داخل سوق السيارات الإماراتي بفئة واحدة سعرها 178 ألف درهم إماراتي .