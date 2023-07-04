مرسيدس إكس إل بي 900 سوبر بلاك بتعديلات برابوس.. صور

أعلنت شركة تعديلات السيارات الشهيرة برابوس، عن سياراتها المحدثة الجديدة مرسيدس 63 G التي تم تحويلها الي سيارة لا يوجد لها مثيل بسبب قوتها وتعديلاتها المميزة، ومن ضمن التعديلات امتلكه مرسيدس 63 G عدد 3 محاور مثبت عليهم 6 عجلات، واطلق السيارة المعدلة اسم برابوس إكس إل بي 900 سوبر بلاك.

مقصورة برابوس إكس إل بي 900 سوبر بلاك

محرك مرسيدس إكس إل بي 900 سوبر بلاك

برابوس إكس إل بي 900 سوبر بلاك

تحتوي سيارة مرسيدس إكس إل بي 900 سوبر بلاك الخارقة الجديدة علي محور خلفي إضافي، وتستمد قوتها من محرك برابوس روكيت 900 8 سلندر مزدوج سعة 4500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 900 حصان، وعزم دوران 1250 نيوتن/ متر، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 9 سرعات، وتتسارع من الثبات وصولا إلى 100 كم / ساعة في 5.2 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 210 كم/ساعة .

مواصفات مرسيدس إكس إل بي 900 سوبر بلاك

برابوس إكس إل بي 900 سوبر بلاك

وزودت سيارة مرسيدس إكس إل بي 900 سوبر بلاك المعدلة بمحاور بوابة مطورة، وتحتوي علي 6 جنوط برابوس مونوبلاك إتش دي ملفوفة بإطارات لجميع التضاريس، وهيكل سيارة مطلي باللون الأسود شديد اللمعان ولمسات من الكربون المكشوف، وجلد مونديال بلاك، وأنابيب رمادية، وعناصر كربونية رياضية.

برابوس إكس إل بي 900 سوبر بلاك

وبالإضافة الي أن برابوس إكس إل بي 900 سوبر بلاك تمتلك أيضا مآخذ هواء من الكربون المكشوف، ومكابح أمامية تعمل بهواء التبريد، وبها رافعة سحب بقدرة 4500 كجم، وشبكة مبرد من الكربون ، وفتحات رفارف عريضة للغاية مع امتدادات كربون.

تعديلات مرسيدس إكس إل بي 900 سوبر بلاك

برابوس إكس إل بي 900 سوبر بلاك

وتمتلك سيارة مرسيدس إكس إل بي 900 سوبر بلاك المعدلة العديد من التعديلات الجديدة منها، غطاء محرك برابوس باورفيو من مادة مركبة عالية التقنية، ولوحة شفافة توفر لمحة عن نبضات القلب القوية، وعاكس رياح برابوس فوق الزجاج الأمامي، وثلاث وحدات إضاءة مزودة بمصابيح LED، وبها توهجات عريضة وامتدادات كربون مكشوف بالجوانب، وحواف ألياف الكربون خلف أقواس العجلات، وشريط مزدوج على السرير، ومصابيح LED قوية .