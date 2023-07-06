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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

17 مركزا بـ14 محافظة.. جهود وزارة التضامن الاجتماعي لمناهضة عمل الأطفال

صدى البلد

في إطار حملة "علشان ولادكم.. احسبوها صح"، تدعم وزارة التضامن الاجتماعي، تحت إشراف الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مدارس التعليم المجتمعي، بالشراكة مع جمعية مصر الخير وغيرها من الجمعيات الأهلية، لتعزيز الحاق الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس وتخطوا سن التعليم الرسمي، مع إعادة إلحاق الأطفال الذين تسربوا من التعليم وإعطاءهم فرصة ثانية لاستكمال تعليمهم.

وتمتلك الوزارة مراكز التكوين المهني، حيث يبلغ عددها 71 مركزًا على مستوى الجمهورية، وتحرص المراكز على تدريب الأطفال مهنياً وفي سن العمل القانوني، فيقوم المركز بالتدريب والتعليم للفئات المتسربة من التعليم الإلزامى من فتيات وبنين، ويتم تدريبهم على كافة أنواع الحرف والمهن.

وبلغ عدد الخريجين من تلك المراكز آخر دفعة 863 خريجًا، ويأتي ذلك من منطلق الحرص على تدريب الأطفال مهنياً وفي سن العمل القانوني، لضمان حمايتهم من التعرض لمخاطر العمل، وعدم تشغيلهم في أسوأ أشكال العمل.

وتتم جهود وزارة التضامن الاجتماعى في مجال التصدي لعمل الأطفال عبر الخدمات المقدمة من خلال 17 مركز لمكافحة عمل الأطفال في 14 محافظة، تستهدف تقديم الرعاية والحماية للأطفال فى أنواع خطيرة من الأعمال، وتسعى إلى حل المشكلات التى تواجه الأسر وتدفع أطفالها إلى الالتحاق بسوق العمل، وذلك من خلال تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر، وتوفير الخدمات الاجتماعية والنفسية لإعلاء المصلحة الفضلى للأطفال وكفالة حقوقهم المتكاملة.

 

مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا

 

وفي إطار التعاون مع منظمة العمل الدولية كأحد الأطراف الأساسية تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي "مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا"، الممول من الحكومة الهولندية والتابع لمنظمة العمل الدولية.

حيث يركز المشروع علي تحسين التشريعات والسياسات الوطنية من أجل تلبية الاحتياجات والحقوق الأساسية للأطفال العاملين أو المعرضين لخطر عمل الأطفال والتسرب من التعليم.


برنامج "صرخة"

وتتبنى وزارة التضامن الاجتماعي منهج برنامج "صرخة" SCREAM، حيث يتم تعليم وتشجيع الأطفال على استخدام الفنون والإعلام لنشر الوعي بحقوقهم وتعبئة مجتمعاتهم لمكافحة عمل الأطفال.

وتنفذ الوزارة أيضاً مشروع "تشغيل أمهات أطفال المدارس وعدم الحاقهم بسوق العمل" من خلال إتاحة إقراض ميسر ومتناهي الصغر للأمهات والآباء، بما يحسن من المستوى الاقتصادي للأسر ويحمي أطفالها من التشغيل للحماية من العوز.

وتقوم المؤسسة العامة للتكافل بتنفيذ ذلك المشروع الذي بلغ رأسمال الإقراض فيه حوالي 140 مليون جنيه مصري، وتم تنفيذ أكثر من 34 ألف مشروع لأمهات أطفال المدارس في أكثر من 10 محافظات.

صور موضوعية
صور موضوعية
صور موضوعية
حملة علشان ولادكم احسبوها صح علشان ولادكم احسبوها صح وزارة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الإجتماعى القباج نيفين القباج

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