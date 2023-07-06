بسماء دولة عربية.. البنتاجون ينشر فيديو لطائرات روسية “تضايق” مسيرات أمريكية |شاهد

اتهم الجيش الأمريكي الطيارين الروس بـ”مضايقة” الطائرات الأمريكية بدون طيار التي تحلق فوق سوريا، زاعمًا أن العديد من الطائرات انخرطت في سلوك متهور وأجبرت الطائرات المسيرة على اتخاذ إجراءات مراوغة.

أصدرت القادة المركزية الأمريكية، بيانًا زعمت فيه أن تحليق الطائرات الروسية غير آمن وغير احترافي أثناء تفاعلها مع العديد من طائرات ريبر بدون طيار.

بينما كانت ثلاث طائرات أمريكية من طراز MQ-9 تقوم بمهمة ضد أهداف داعش، بدأت ثلاث طائرات مقاتلة روسية في مضايقة الطائرات بدون طيار.

وقال الجنرال اليكس جرينكيويتش، رئيس مركز القوات الجوية في بيان صحفي، إنه ضد القواعد والبروتوكولات المعمول بها ، أسقطت الطائرات الروسية عدة مشاعل مظلية أمام الطائرات بدون طيار، مما أجبر طائراتنا على إجراء مناورات مراوغة.

أصدرت القيادة في وقت لاحق مقطع فيديو للاقتحام حيث شوهدت ما يبدو أنه طائرة روسية تطلق مشاعل بالقرب من الطائرات بدون طيار، تاركة وراءها دخانًا متناثرًا.