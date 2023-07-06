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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يحدد مصير إستوكهولم.. اجتماع مهم بين السويد وتركيا قبل قمة الناتو بليتوانيا

تركيا والسويد
تركيا والسويد

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، إن زعماء تركيا والسويد سيجتمعون عشية قمة الناتو في ليتوانيا، في محاولة لتسريع عملية انضمام ستوكهولم للحلف.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال إستولتنبرج بعد محادثات مع وزيري خارجية السويد وتركيا في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، إنه “من الممكن اتخاذ قرار إيجابي في القمة الأسبوع المقبل”.

بدوره، قال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، إنه يأمل في تحقيق انفراجة لكنه شدد على أنه لا يزال “قرارا تركيا”.

والمحادثات في ليتوانيا، هي محاولة أخيرة لإقناع الزعيم التركي، رجب طيب أردوغان، بالتخلي عن اعتراضاته بعد أكثر من عام من التأخير.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس إستولتنبرج، إن الوقت حان لـ السويد للانضمام إلى الحلف.

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وأوضح أمين عام حلف الناتو، أن “أي تأخير إضافي في عضوية السويد سيكون مرحبا به من قبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين”.

تركيا السويد ستوكهولم الناتو

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