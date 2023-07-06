تركيا تكشف عن شرط انضمام السويد لحلف الناتو

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الخميس، إنه على السويد أن تفي بالالتزامات تُجاه أنقرة كي توافق على انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وفي وقت سابق من اليوم، وفي وقت سابق من اليوم، قال أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، إن الوقت حان لـ السويد للانضمام إلى الحلف.

وأوضح أمين عام حلف الناتو، أن “أي تأخير إضافي في عضوية السويد سيكون مرحبا به من قبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين”.

ولا يزال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، معارضا صريحا لمسعى السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، في حين أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن مؤيد قوي.