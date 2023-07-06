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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين عام الناتو: حان الوقت لانضمام السويد إلى الحلف

حلف الناتو
حلف الناتو

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، إن الوقت حان لـ السويد للانضمام إلى الحلف.

وأوضح أمين عام حلف الناتو، أن “أي تأخير إضافي في عضوية السويد سيكون مرحبا به من قبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين”.

وأمس، حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نظيره التركي هاكان فيدان، على دعم بلاده قبول انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وكان فيدان أكد أمس الثلاثاء، أن تركيا لن تخضع لضغوطات لدعم انضمام السويد إلى حلف الناتو، مشيرًا إلى أنّها ما زالت تقيّم ما إذا كان انضمام الدولة الاسكندنافية سيفيد "الناتو" أم يضرّ به.

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وقال فيدان، في تصريحات للصحفيين، جاءت قبل يومين من لقائه نظيره السويدي في بروكسل لبحث مسعى ستوكهولم الانضمام إلى التكتّل: "لا نوافق أبدًا على استخدام ضغط الوقت كوسيلة".

والسويد "مدعوة" للانضمام إلى الحلف منذُ شهر يونيو لعام 2022، لكنّ ترشّحها، الذي يجب أن تصادق عليه الدول الـ31 الأعضاء، يعارضه كل من تركيا والمجر.

حلف شمال الأطلسي السويد الناتو

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