بايدن يدعم انضمام السويد لحلف الناتو

قال رامي جبر مراسل "القاهرة الإخبارية" بالعاصمة الأمريكية واشنطن إن زيارة رئيس وزراء السويد أولف كريستيرسون، مهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ذكر خلال اللقاء أنه يتطلع بفارغ الصبر لانضمام السويد إلى حلف الناتو.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن رئيس وزراء السويد أكد حرص بلاده على الانضمام لحلف شمال الأطلسي مقدمًا الشكر للرئيس الأمريكي على الدعم الذي يقدمه للسويد للانضمام للناتو، لافتًا إلى أن السويد تسعى للانضمام للناتو لتطمئن مخاوفها بخصوص الطموحات الروسية التوسعية.

وأشار إلى أن بايدن أكد أن هناك بعض العقبات أمام السويد للانضمام للناتو، معربًا عن أمله في تذليل هذه العقبات لتنضم للناتو.

ولفت إلى أن المتحدثة باسم البيت الأبيض رفضت الإشارة خلال المؤتمر الصحفي لأي تحركات تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية بهدف التوسط بين السويد والدولتين المعترضين على انضمامها للناتو وهما المجر وتركيا، مؤكدًا أن الأمر ليس رفضًا من جانب واشنطن للتدخل ولكن لعدم وجود خطة جاهزة لديها للتدخل لدى المجر وتركيا.