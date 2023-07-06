سهلة وعظيمة الأجر| طاعة منسية عند سماع الأذان ..احذر أن تفوتك

كشف الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن طاعة منسية وسنة مهجورة رغم سهولتها وعظم أجرها، خاصة مع دخول موعد أذان المغرب وغيره من الأذانات الخمس في اليوم والليلة.

طاعة منسية عند سماع الأذان

وقال مرزوق من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، في بيان طاعة منسية عند دخول وقت الأذان، تحت عنوان:" بيان السنة الخامسة من السنن المصاحبة لسماع الأذان"، إن من بين السنن المهجورة وطاعة منسية عند سماع الأذان، الدعاء بين الأذان والإقامة، حيث ورد عن عبدالله بن عمر أن رجلا قال يارسول الله إن المؤذنين يفضلوننا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه ) انظر سنن أبي داود كتاب الصلاة باب ما يقول إذا سمع المؤذن، وهو حديث حسن الإسناد حسنه الحافظ وغيره، كما رواه النسائي وابن حبان.

طاعة منسية عند الأذان

ومن السنن المهجورة وطاعة منسية عند الأذان ما يلي:

الأولى: أن تقول كما يقول المؤذن إﻻ في الحيعلتين فعليك أن تقول ( ﻻ حول ولا قوة إلا بالله )

الثانية: أن تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الأذان

الثالثة: أن تدعو بدعاء الوسيلة المعروف ( اللهم رب هذه الدعوة التامة ) الخ الدعاء

الرابعة: أن تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا .

الخامسة: الدعاء بين الأذان والإقامة.

وأكد حافظوا على هذه السنن الخمس كلما سمعتم الأذان حتى لا تحرموا أنفسكم من هذا الثواب العظيم المتكرر- حتى وإن لم تكونوا في المسجد - قال الإمام ابن القيم عن هذه السنن : فهذه خمس وعشون سنة في اليوم والليلة 5× 5 أوقات في اليوم =25 لا يحافظ عليها إلا السابقون .

وشدد: اغتنموا الوقت بين الأذان والإقامة في الإكثار من الدعاء لأنه من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة) انظر سنن أبي داود كتاب الصلاة باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة . وهو حديث صحيح.