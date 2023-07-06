رسالة نارية من حسين الشحات للنادي الأهلي

نشر الإعلامي أحمد شوبير رسالة حسين الشحات للنادي الأهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

حسين الشحات عبر الموقع الرسمي للأهلي : الأهلي من زمان وليس الآن، وشرف لأي لاعب أن يرتدي قميص الأهلي وأن يكون جزءًا من نجاحات وتاريخ النادي، وبصراحة مفيش حد يقدر يقول للأهلي لأ.

بات تجديد العقود صداعا في دماغ إدارة النادي الأهلي خلال الآونة الأخيرة من أجل الحفاظ على القوام الأساسي للمارد الأحمر في ظل مشاركاته المحلية والقارية.

بعدما انتهي النادي الأهلي من تجديد عقود حسين الشحات والتوصل الي اتفاق الي جانب فك الارتباط مع البرازيلى برونو سافيو ظهرت أزمة جديدة تمثلت فى ضرورة التجديد لنجم المارد الأحمر محمد مجدى أفشة.

أفشة نجم الأهلي تلقى عروضا للاحتراف فى الدوريات العربية ويلوح برغبته فى خوض غمار التجربة على غرار ما حدث مع زميله حمدى فتحي ورحيل الأخير إلي صفوف نادي الوكرة القطري.