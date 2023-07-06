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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي عريق | أول تعليق من حمدي فتحي بعد انتقاله إلى الوكرة القطري

صدى البلد

وجه حمدي فتحي، نجم الأهلي، رسالة جديدة  بعد تعاقده رسميا مع نادي الوكرة القطري.

وكتب عبر انستجرام : تحدي جديد بطموح جديد مع نادي عريق نادي الوكرة القطري و في بلدي الثاني دولة قطر، أسأل الله التوفيق في مشواري فيما هو قادم. شكر خاص لجميع المسؤولين في نادي الوكرة علي المجهود والاحترافية و الرقي في التعامل و باذن الله أكون علي قدر المسؤولية @alwakrah_sc 

وأعلن نادي الوكرة القطري، اليوم الخميس، عن تعاقده مع حمدي فتحي قادمًا من النادي الأهلي.

ونشر حساب نادي الوكرة على موقع “تويتر”، تغريدة، أعلن خلالها التعاقد مع حمدي بعقد يمتد لمدة 4 مواسم قادمة.

ولم يذكر الوكرة قيمة الانتقال، لكن تقارير قدرت قيمة الصفقة بمبلغ 3.5 مليون دولار.

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